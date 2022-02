Nuestros famosos inundan las redes con sus felicitaciones de San Valentín

MADRID, 14 (CHANCE)

En un día como hoy en el que el amor está en el aire, no han podido faltar las muestras de cariño y demostraciones de amor entre los rostros más conocidos de nuestro país que han celebrado este 14 d febrero por todo lo alto.En uno de los mejores momentos de su relación, Yana Olina y David Bustamante han aprovechado el Día de San Valentín para gritar a los cuatro vientos que su amor sigue 'viento en popa' consolidandose cada día. "Te amo mi vida todos y cada uno de los días. Y esto es lo más bonito de ello. Que siempre estén esos momentos únicos, NUESTROS, que solo tú y yo sabemos" ha publicado la bailarina en su cuenta de Instagram. Como no podía ser de otra forma, Bustamante ha tenido un detalle de lo más especial con su chica regalándole un gran ramo de rosas y escibiendo: "Ya son 4 años juntos... Feliz día de San Valentín a la mejor persona que conocí en mi vida! Me haces muy feliz. Te amo".Cada día más enamorados, María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi también han aprovechado un día como hoy para presumir de maravillosa relación. Feliz y enamorado después de muchos años de soltería, el ex jinete ha escrito unas palabras muy bonitas hacia su chica: "Ya no quiero fotos en las que tú no sales" ha publicado Escassi.Muy discretos con su historia de amor, Chenoa y Miguel Sánchez Encinas también han presumido de complicidad en el mismo año en el que se darán el 'Sí, quiero' después de haberse visto obligados a posponer su boda por culpa de la Covid-19. "Miradas que hablan" ha escrito Chenoa en su publicación junto a una fotografía de ambos.Gloria Camila y David, Paula Badosa y Juan Betancourt, Feliciano López y Sandra Gago o Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez también han sido algunas de las parejas que han utilizado sus redes sociales para presumir de amor.