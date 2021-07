Nuestros famosos 'se mojan'. ¿A favor o en contra de José Luis Moreno tras su detención?

MADRID, 1 (CHANCE)

La detención de José Luis Moreno el pasado martes acusado de delitos de estafa, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y de haber estafado una cantidad superior a los 50 millones de euros, nos ha dejado a todos estupefactos.

Sin embargo, con esta caída 'en desgracia' del todopoderoso productor no han tardado en salir testimonios de diferentes rostros conocidos que, una vez detenido, no han dudado en desvelar sus traumáticas experiencias con el ventrílocuo, al que acusan de impago de trabajos realizados, de acoso sexual e incluso de amenazas veladas acerca de lo que podría hacer con la carrera profesional de alguien si éste se negaba a sus insinuaciones de carácter íntimo.

Hemos preguntado a numerosos rostros conocidos por sus experiencias con José Luis Moreno y acerca de la detención del productor y, como no podía ser de otra manera, nuestros famosos se mojan. ¿A favor o en contra del protagonista del momento?

Ivonne Reyes, que hizo varias galas en TVE con Moreno, confiesa que le "chocó" la noticia, pero asegura que su experiencia con él fue buena. "Siempre me trató muy bien, decían que era muy duro pero no tuve nada, estricto como muchos con los que he trabajado pero no lo pasé mal. La verdad es que conmigo muy bien", asegura, dejando claro que a ella en ningún momento la acosó sexualmente: "Conmigo no. Cero. Me estoy enterando ahora".

Cristina Castaño, actriz de 'La que se avecina' - de Alberto y Laura Caballero, sobrinos de Moreno - y que también ha trabajado con el productor, ha preferido no pronunciarse, guardando silencio ante las preguntas sobre su detención y sobre si tuvo en su día algún problema con él.

Miriam Díaz Aroca, que se enteraba de la detención del productor por nosotros, le ha mostrado su apoyo aunque no tiene relación con él y, esperando que "se solucione todo esto", nos cuenta qué recuerdos guarda de José Luis: "Maravilloso, siempre me ha cuidado muchísimo, desde que yo trabajaba en 'Un, dos, tres' siempre me apoyó y apoyó mi talento, cuando hicimos la serie de 'A ver si llego' genial, un señor dirigiendo, acompañando al actor, esa es mi versión que cada cual luego tenga la suya". "A mí sí me ha pagado", ha afirmado.

Mar Regueras, por su parte, prefiere no opinar "porque al final es supuesto inocente como se dice ahora. Ya se verá, de todas maneras, tal como va este país no me extraña que la gente haga esas cosas, no hay manera de salir adelante. Yo no sé ni me quiero meter en camisa de once varas cuando no tengo ni idea, aunque el poder es muy malo".

Mientras, Belinda Washington, que tampoco ha trabajado con José Luis Moreno, confiesa que su detención más que sorprenderle le ha dado miedo. "Me ha asustado mucho, que todo ese entramado exista, que haya tanta gente implicada, que haya una organización, si es así cuando se pruebe y si no es así tendrán que rectificar. Madre mía".

Paloma Segrelles, impactada con la noticia, desvela que "me he quedado en shock". "Le conozco y la imagen que tenía de él es la de un hombre muy trabajador que había creado un imperio, pero ha pasado con otros amigos y luego se ha demostrado que es verdad y están en la cárcel, pues ya no sabe uno qué pensar", señala.

Mientras, la ex de Sergio Dalma, Maribel Sanz, mantiene que no le ha sorpendido la noticia de su detención ni tampoco las informaciones que están saliendo a la luz sobre cómo trata Moreno a sus trabajadores, porque "era voz populi que era una persona muy déspota, muy prepotente, que trataba muy mal a su gente".

Por último, la cantante Vicky Larraz, que trabajó con él en numerosas ocasiones, confiesa que "conmigo siempre ha sido muy cariñoso, muy respetuoso, admira mi carrera desde el principio de Olé, Olé, luego me apoyó muchísimo así que yo personalmente no tengo ninguna mala palabra que decir de él, pero no tengo por qué cuestionar lo que dice el resto de la gente". "Lo que se está hablando es muy fuerte, hay que dejar que la justicia haga lo que tiene que hacer, no dilapidemos a la gente en lo que es la opinión pública, esperemos a que todo salga a la luz, ahora todo está en interrogación y vamos a darle justamente la oportunidad de que se defienda", añade, dando el beneficio de la duda al productor.