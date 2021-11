Nuestros famosos presumen de estilo, elegancia y personalidad en los Premios GQ Hombres del Año

MADRID, 12 (CHANCE)

¡Qué nos gusta una fiesta! Y más todavía si los protagonistas son, por una noche, ellos. Y es que es inevitable que los modelazos de gala que lucen nuestras famosas en la alfombra roja eclipsen en la mayoría de las ocasiones a los looks escogidos por los chicos. Traje de corbata, camisa con americana o el siempre impecable esmoquin eran, hasta hace no mucho, los 'uniformes' oficiales que nuestros actores, artistas o deportistas escogían para los eventos más glamourosos. Sin embargo, y afortunadamente, eso ha pasado 'a la historia' y ELLOS (sí, en mayúscula) se han puesto las pilas y cada vez más nos sorprenden con outfits tan inesperados como aplaudidos con los que demuestran que, ahora sí, la moda y las últimas tendencias también son cosa de hombres.

Y para ejemplo, el derroche de glamour, estilazo y looks arriesgados que hemos visto desfilar por el Hotel Palace con motivo de la entrega de los Premios GQ Hombres del Año 2021. Una noche en la que la conocida revista premió a las personalidades más relevantes de la música, el deporte, la moda, la gastronomía, el cine y la vida cultural y social de nuestro país en el último año, y en la que estrellas de la talla de Ed Sheeran, Freddie Highmore, Arón Piper o Maxi Iglesias se convirtieron en los grandes protagonistas de la noche.

Una noche dedicada a los hombres en la que también hubo mujeres que acapararon todos los flashes con su elegancia, su belleza y su simpatía. Rosanna Zanetti - espectacular con un vestido asimétrico negro de escote corazón - Adriana Abenia - de las pocas que optó por el pantalón; impecable con un traje estilo esmoquin en color azul plomo con solapas negras de lo más insinuante al no llevar nada por debajo - Malena Costa, con un top estilo cropped en color blanco con volantes, a juego con una falda negra con gran abertura - Isabel Jiménez - con un sencillo e impecable vestido blanco corto con plumas en los puños - o Lucía Rivera, con un ajustadísimo diseño negro con estratégicas aberturas.

En esta ocasión los premiados por GQ como Hombres del Año fueron el cantante británico Ed Sheeran como icono de la música, que acaparó todos los flashes con su timidez en la alfombra roja; Freddie Highmore, que ha presentado su nueva película con Luis Tosar y José Coronado, "Way Down", y ha confesado que le encantaría trabajar más en nuestro país, donde se siente como en casa, como mejor actor internacional; Arón Piper como mejor artista nacional, molesto por las críticas que ha recibido en los últimos días y feliz con Jessica Goicoetxea, aunque posaron por separado; Milena Smit como mujer del año - espectacular con un total look negro, labios incluidos, con el que presumió del estilo neo gótico que la ha hecho inconfundible - David Muñoz como chef más innovador del mundo, David Alaba como mejor deportista, Teresa Perales como mérito paralímpico y Saúl Craviotto como mérito olímpico entre otros.

Todas las imágenes de la alfombra roja, ¡a continuación!