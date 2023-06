La nueva canción de Shakira con Manuel Turizo, 'Copa vacía', con nuevos y demoledores dardos para Gerard Piqué

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Por fin hemos podido escuchar la letra al completo de la nueva canción de Shakira, 'Copa vacía'; una colaboración con Manuel Turizo que se grabó hace meses, de la que habíamos podido escuchar un pequeño fragmento -"yo no sé por qué tengo sed de ti, sigo queriendo beber de una copa vacía"- y que ha visto la luz este 29 de junio, convirtiéndose en pocas horas en uno de los temás más escuchados en YouTube y acumulando más de 3 millones de visualizaciones.

Con un espectacular videoclip en el que la cantante aparece convertida en una sirena de larga melena rosa que es salvada del fondo del mar por el colombiano, 'Copa vacía' sigue la misma línea que los últimos singles de Shakira -'Te felicito', 'Monotonía', 'Session #53', 'TQG' y 'Acróstico'- y está repleta de dardos dirigidos a Gerard Piqué, al que parece reprochar su falta de interés en ella: "Este ritmo no puedo seguir. Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti. Por qué no quieres cuando yo quiero. Estás más frío que el mes de enero. Pido calor y no das más que hielo. Sé que estás bueno pero más buena estoy yo".

La letra al completo, con la que la colombiana deja claro que todavía no ha pasado página un año después de su ruptura con el padre de sus hijos -a pesar de que 'Copa vacía' fue grabada a finales de 2022, cuando Shakira todavía residía en España y luchaba con el exfutbolista para llegar a un acuerdo de separación- a continuación:

Lo ves así

a este ritmo no puedo seguir

ya no sé qué más hacer

para obtener más de ti

por qué no quieres

cuando yo quiero

estás más frío

que el mes de enero

pido calor y no das más que hielo

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Siempre tan ocupado con tanto negocio,

te haría bien mi amor un poquito de ocio

Relájate aquí en el sofá y dame tu atención

No hay que ser poeta pa' endulzarme el oído

Suelta el teléfono, usa tu mano conmigo

Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Como si no sintiera nada

ahora me miras tan diferente

y yo nadando contra la corriente

me tienes en la calle buscando

con qué llenar este vacío que se siente

yo no soy mecánico

pero trato de arreglarlo y no funciona

reanimando un corazón que no reacciona

no quiero intentarlo con otra persona

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Tus besos son de agua salada

bebo y no me cala nada

te espero y me desilusionas

y así no funciona

pero no quieres cuando yo quiero

estás más fría que el mes de enero

te doy calor pero tú siempre hielo

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía

Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué

Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía