Nueva delegada de Gobierno llama "irresponsable" a quien no entienda que "hay que trabajar todos juntos contra el virus"

"Yo tengo una visión de la libertad, que no es una palabra vacía que sirve para justificar privilegios", ha afirmado en su toma de posesión

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La nueva delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha asegurado este miércoles, durante su toma de posesión en el cargo, que todo aquel responsable político "que no entienda que todos juntos tenemos que trabajar contra el virus, colaborando y no compitiendo, sumando y no restando, es en realidad un o una irresponsable, que no está a la altura en este momento".

El vídeo del día Mercedes González atenderá primero “el gran drama de la Cañada Real”

González ha estado acompañado en el atrio de la Delegación del Gobierno durante su discurso por su antecesor y nuevo secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco; la vicepresidente primera del Gobierno, Carmen Calvo; la ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

La nueva representante del Ejecutivo central en Madrid ha prometido el cargo y a continuación ha agradecido la presencia a Calvo "como mujer y socialista"; a Franco, que le quiere "cercar" por su experiencia y opinión; a Ayuso, a quien ha dicho que están "condenadas a entenderse"; y al primer edil por su pasar juntos "tantas casos en seis años" que han compartido en el Ayuntamiento.

También ha agradecido su presencia a los portavoces del PSOE en la Asamblea y del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Gabilondo y Pepu Hernández, respectivamente, ya ha recordado su etapa como concejala, "lo más bonito para una persona en política". También a quienes han estado presentes en su vida y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "sus principales aliados ahora".

SE DEFINE COMO LEAL, TRABAJADORA, GENEROSA Y FIRME

González se ha definido como una personal "leal, trabajadora, generosa y firme" y reconoce la "enorme responsabilidad" que encara en estos tiempos "de lucha sin cuartel contra una pandemia que llegó a nuestras vidas hace un año. "Mis recuerdo para todas las víctimas, sobre todo en Madrid. Para sus familias. Para los profesionales sanitarios, sectores estratégicos, que sea mi primer recuerdo y compromiso", ha apuntado.

La delegada del Gobierno en Madrid se ha ofrecido a "trabajar sin descanso para frenar el virus cuando los datos de Madrid comienzan a ser preocupantes, una lucha sin miramientos contra la Covid". "Pondremos todas las energías y herramientas a disposición de los madrileños para librar la batalla, en colaboración con el resto de administraciones. El virus ha cambiado nuestra forma de vida. Es una auténtica transformación de vida, que no se puede afrontar con afán ventajista o de partidos", ha dicho.

Otra de sus prioridades, ha continuado, será el trabajo en favor de la recuperación económica. "Salir todos juntos de esta crisis, sin dejar a nadie atrás. A través de ayudas directas del Gobierno de España y del los fondos europeos, reactivar nuestra economía, hacer más seguros los puestos de trabajo y la competitividad de las empresas", ha prometido.

"NO CREO EN LA LIBERTAD COMO PALABRA VACÍA PARA REIVINDICAR PRIVILEGIOS"

Mercedes González también ha defendido los derechos y las libertades individuales y, como socialista, cree "en los principios y valores del socialismo democrático". "Yo tengo una visión de la libertad, que no es una palabra vacía que sirve para justificar privilegios. Es un bien común que sirve para todos, para hacer una sociedad más justas, inclusiva y democrática", ha esgrimido.

La nueva representante del Gobierno central en Madrid también ha prometido defender los derechos y libertades de las mujeres, combatir la violencia de género, y combatir "con toda la energía" los discursos de odio y quienes los ampares. Por eso, pondrá toda la fuerza de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra los delitos y crímenes machistas, "una causa justa que es una forma real y sincera de defender la libertad".

González no se ha olvidado de la memoria democrática para "combatir las grandes lacras que ponen en peligro la libertad", entre las que ha citado el racismo y la intolerancia. "El Gobierno de España está convencido de ello y trabaja sin descanso", ha apuntado.

Por último, la delegada cree que la política es "una tarea noble que enorgullece si se hace con honestidad y dedicación". "Política y ética deben ir de la mano. Los políticos defendemos cosas distintas y nos implicamos en causas diferentes", ha señalado para trasladar los principios y acciones en los que cree a su acción.

COMPROMISO CON LA CAÑADA REAL Y LOS ODS

González ha aprovechado la ocasión para criticar la falta de solución a la restricción eléctrica y a los problemas de la Cañada Real, "una gran drama que nos arroja a los años más oscuros de la Edad Media, una cuestión de dignidad resolverlo". De ahí que haya pedido en directo al implicación de Ayuso y Almeida para afrontar este problema de forma urgente.

La nueva representante del Gobierno de la Nación en Madrid ha mostrado también su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para hacer desde la Delegación "un Madrid mas justo y sostenible desde el punto de vista del medio ambiente, la economía y la salud".

Por último, González ha ofrecido "honor y responsabilidad" para aceptar el cargo por su "pasión por el servicio público y por Madrid". "Soy una mujer sencilla que se ha hecho fuerte en un mundo rodeado de hombres. Es mi desafío que ha sido forzado en la prueba de vida y mi convención profunda que tengo. Así comienza mi tarea", ha finalizado.