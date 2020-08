La nueva edición de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet' nos sorprende con los concursantes

MADRID, 14 (CHANCE)

La nueva edición de 'Ven a cenar conmigo Gourmet' nos va a dejar con ganas de más y es que Miguel Frigenti ha subido una fotografía a su perfil de Instagram en la que podemos ver quiénes serán los integrantes de esta nueva temporada. Dispersos, contrarios, obedientes, mal educados... ya sabemos que siempre se las apañan para juntar a famosos de todo tipo para que haya salseo en cada una de las cenas.

En esta ocasión, contaremos con la presencia de Irene Rosales, Amador Mohedano, Miguel Frigenti y Fani. Los cuatro serán los protagonistas de la nueva edición de Ven a cenar conmigo Gourmet. Y es que nos hubiese encantado ver a los padres de Rosario Mohedano cenando en la misma mesa, pero ya sabemos que eso es imposible puesto que la colaboradora de televisión ya concursó en el programa.

En cuanto a Irene Rosales, sabemos que tiene carácter, pero que realmente posee una personalidad muy buena, se relaciona con todo el mundo y nunca tiene una mala palabra para nadie. Muy respetuosa siempre, no creemos que presencia ninguna discusión con sus anfitriones, pero ya saben que todo puede pasar.

Los que si que tendrán encontronazos serán Miguel Frigenti y Fani, quienes ya han demostrado en los platós de televisión que no se soportan. Aunque no sabemos desde cuándo viene el conflicto entre ellos, parece ser que por el momento no han querido solucionarlo. Ya estamos deseosos de poder ver este programa que tantas risas nos ha sacado.