La nueva Ley de Cooperación Internacional pasará este jueves su primer trámite en el Congreso

Albares defenderá el proyecto ante la enmienda de Vox, que pide devolverlo al Gobierno

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La nueva Ley de Cooperación Internacional pasará este jueves su primer trámite parlamentario, con el debate en el Pleno del Congreso de los Diputados de la enmienda a la totalidad presentada por Vox, que quiere que el texto sea devuelto al Gobierno.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, será el encargado de defender el proyecto elaborado por el Gobierno, que dio luz verde al texto a finales de mayo y lo remitió a las Cortes para su aprobación.

La nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global está llamada a suceder a la Ley de Cooperación Internacional de 1998 y, entre otras cosas, fija por ley destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta (RNB) a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y que el 10% de esta se destine a acción humanitaria.

Tanto Albares como la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela, han expresado la voluntad del Gobierno de que la futura ley concite el mayor consenso posible, como ya ocurrió con la anterior.

Sin embargo, tanto PNV como Vox presentaron a finales de junio sendas enmiendas reclamando que el texto sea devuelto al Gobierno, aunque el partido nacionalista optó finalmente por retirar su enmienda la semana pasada.

El Pleno deberá decidir ahora si acepta o rechaza la enmienda de Vox. La previsión es que se tumbe y el texto pueda continuar su andadura con la presentación de enmiendas de los grupos y su discusión en ponencia y comisión, para después ser enviado al Senado.

VOX DENUNCIA IDEOLOGIZACIÓN

Vox se queja de que la futura ley "rompe con la soberanía del Estado español al subordinarse a lo establecido por una suerte de gobierno mundial que ningún español ha votado", en referencia a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En este sentido, sostiene que "se pretende someter la soberanía nacional a una 'gobernanza global' (...) que no rinde cuentas y que no se somete a ningún proceso democrático en España" y dejan claro que "la soberanía nacional no es discutible" y que reside en el pueblo español.

Asimismo, Vox denuncia que "toda la iniciativa legislativa presenta una fuerte ideologización" y que el Gobierno busca "introducir en la legislación nacional nociones ideológicas desconocidas por nuestro ordenamiento jurídico", en referencia nuevamente a la Agenda 2030 y los ODS que además, recuerda, no son legalmente vinculantes.

Por otra parte, los de Abascal reprochan al Gobierno que se dedique más atención a cuestiones ideológicas que "no deberían tener cabida" y por contra se deje para más tarde desarrollos legislativos, dando un plazo de seis meses para la presentación entre otros la sustitución del fondo Español de Desarrollo (FONPRODE) por el nuevo Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES).

También afean el "exceso de ambición" del texto, recordando que en su dictamen previo sobre el mismo el Consejo de Estado previno que una ley de este tipo "no tiene capacidad para condicionar de modo indefinido las leyes de Presupuestos Generales del Estado", en aparente alusión a la meta del 0,7%.

"Lejos de resolver algunos de los problemas de la Cooperación Española, al no solventarlos en el propio texto, los deja al albur de futuros e hipotéticos desarrollos normativos", remata Vox, insistiendo en que se trata de "una ley vacía en lo que la misma se declara como fundamental", de ahí que pida su devolución al Gobierno.