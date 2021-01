La nueva María Teresa Campos se reconcilia con Jorge Javier Vázquez

MADRID, 31 (CHANCE)

De todos es sabido que la relación entre María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez es indestructible por mucho que pase entre ellos, la prueba de ello es lo que sucedió ayer en el plató de 'Sábado Deluxe'. Cualquier persona no hubiese perdonado el comportamiento de la veterana en la última entrevista que tuvo con él, y viceversa, ya que lo que el presentador declaró los días siguientes a esta fueron acusaciones bastante graves. Pero así es la farándula.

María Teresa Campos se presentó ayer en el programa de su amigo Jorge Javier con una sonrisa de oreja a oreja porque estaba ilusionada, ya que entre otras cosas iba a promocionar el nuevo programa que le ha dado la productora 'La Fábrica de la Tele'. Atrás quedaron las malas contestaciones entre ellos, los gritos, las amenazas y los malos deseos. Por ambas partes además.

La madre de Terelu Campos habló de todo lo que quiso más. En cuanto a Isabel Gemio dejó claro que volvería a hacer esa entrevista que ha sido tan polémica con ella, pero sin embargo no volverá a sentarse con la periodista porque no le gusta la manera que tiene de trabajar. Sobre la exclusiva de su hija Carmen Borrego, aseguró que no estaba de acuerdo con las declaraciones y dejó claro que no tenía el mismo conocimiento del medio que ella y su otra hija.

También se habló de Edmundo Arrocet, no está recuperada todavía de su fracaso amoroso, pero no quiere decir públicamente que se siente sola porque sabe que no lo está, tiene el calor y el cariño de mucha gente. En definitiva una María Teresa Campos que hemos visto en multitud de ocasiones, pero que parece que solo funciona cuando tiene una ilusión y una motivación en la vida.

La promoción del programa se trataba del reencuentro y reconciliación entre los dos grandes profesionales de la comunicación, pero lo cierto es que bastante poco hablaron de sus diferencias y los perdones de ambos brillaron por su ausencia. Lo dicho, la que fuera la reina de las mañanas ha vuelto, con otra cara, otra sonrisa y con otra motivación: su nuevo programa, y lo demás le da igual.