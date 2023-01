La nueva portavoz de Ciudadanos declina ir a la manifestación del 21 de enero contra Sánchez, pero habrá representantes

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La portavoz política de Ciudadanos, Patricia Guasp, elegida este fin de semana como líder del partido, ha señalado que no tiene intención de acudir este sábado a la manifestación convocada en Madrid en defensa de la Constitución y en contra del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, pero sí ha garantizado que habrá una representación de Ciudadanos.

La manifestación ha sido convocada por 36 asociaciones constitucionalistas y cuenta con el respaldo de los partidos de la oposición de centro derecha. Vox enviará a su presidente, Santiago Abascal, mientras que él todavía no ha definido su delegación.

En su primera rueda de prensa tras la reunión de la nueva dirección de Ciudadanos, Guasp ha indicado que en la manifestación habrá gente de su partido, pero no ella, lo cual no quiere decir que no comparta la defensa de la Carta Magna.

"Está fuera de toda duda el apoyo a la Constitución por parte de Ciudadanos y mi compromiso y mi defensa de la Constitución ante el tripartito balear de Francina Armengol --ha subrayado la también coordinadora de Cs en Balares--. ¡Qué me van a decir a mí! Que me bato todos los días en defensa de la Constitución, no como otros partidos que sí van a la manifestación".