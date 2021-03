Nuevas declaraciones de Rocío Carrasco en su documental

MADRID, 28 (CHANCE)

Esta noche se emiten los capítulos 2 y 3 de la serie-documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y en 'Socialité' han emitido un frgamento inédito de lo que veremos esta noche. Lo cierto es que si el fin de semana pasado nos quedamos con la boca abierto al oír el sufrimiento de Rocío Carrasco durante el inicio de su relación con Antonio David, hoy nos vamos a encontrar un relato muy duro sobre cómo empezó a portarse mal, según la protagonista, con ella.

Si bien habíamos oído durante esta semana cómo Rocío contaba que su expareja le decía que a causa de los celos que tenía iba a malparir a su hijo, ahora en el material inédito que ha emitido 'Socialité' hemos conocido que: "Me lo decía habitualmente cada vez que yo intentaba recriminarle algo a ese verano o posterior. La canción era la misma, yo no pensé o yo no me creí nunca que yo estuviera loca, pero sí que es cierto que me hizo dudar sobre mi actitud y sobre mi verdad y sobre mi sentir".

Además, hemos visto cómo finaliza el capítulo tres y hemos oído a la hija de la Jurado confesar un episodio que vivió con Antonio David, pero que sólo entenderemos cuando lo veamos entero: "Por favor llévame a casa, me quiero ir a casa, quiero que me lleves a casa y me dijo 'tu te vas andando y yo me quedo con esta'".