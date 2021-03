Nuevas declaraciones de Rocío Carrasco

MADRID, 20 (CHANCE)

Hoy se han vuelto a emitir nuevas y sorprendentes declaraciones de Rocío Carrasco en el programa 'Socialité' y lo cierto es que nos hemos quedado muy sorprendidos porque la hija de la Jurado ha hablado por primera vez públicamente sobre sus hijos. Estas son las declaraciones inéditas que no se habían escuchado hasta ahora:

SOBRE EL DOCUMENTAL

"Se llama así 'contar la verdad para seguir viva' porque hay un momento en mi vida donde yo toco fondo. Y después de ese momento me doy cuenta de que esto tiene que cambiar y de que las cosas tienen que cambiar y de que las cosas se tienen que saber. Yo lo hago porque ya no tengo miedo. Creo que ya está bien de linchar, ya está bien de ponerme en un mercado público e irme quitando cada día partes de mí y arrancándomelas. Creo que es algo que me debo a mí misma como mujer, como madre y como persona. Creo que es algo que se lo debo a los míos".

SOBRE FIDEL ALBIAC

"Fidel ha sido mi apoyo, ha sido mi terapia, ha sido un corazón abierto sin pedir absolutamente nada, es todo lo contrario y quién lo conozca sabe que estoy diciendo la verdad"

SOBRE SUS HIJOS, DAVID Y ROCÍO FLORES

¿Por qué has permitido tantas mentiras? "Para no hacer daño a mis hijo, de ellos me he perdido todas. Han hecho que las pierda todas. He perdido su amor ¿te parece poco?"

¿Lo que vas a contar les puede hacer sufrir? "A David, mi enano es un ser feliz y Rocío no sé si... no sé si va... a sufrir o no (carraspea) pero el caso es que me gustaría que lo vieran cuando fueran más mayores porque al final ellos son, han sido víctima de su padre y... no me gustaría que sufriera".