El nuevo alcalde de Sevilla abre "nueva etapa" sin "líneas rojas ni vetos a nadie": "Sé lo que es pactar"

Llama a "despertar a un gigante que lleva décadas dormido" y destaca el "entendimiento" con la Junta como "auténtico revulsivo"

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

El popular José Luis Sanz ha manifestado en su discurso de investidura como nuevo alcalde de Sevilla, que abre una "nueva etapa" para la capital andaluza, en la que "el entendimiento, la cooperación y las sinergias con la Junta de Andalucía van a suponer un auténtico revulsivo"; asegurando además que a la hora de gobernar en minoría no va a poner "líneas rojas ni vetos a nadie". "Sé lo que es pactar", ha asegurado tendiendo "la mano" al resto de grupos, que son el PSOE, Vox y la coalición entre Podemos e IU,

Sanz se ha proclamado este sábado como nuevo alcalde de Sevilla en el pleno de constitución de la nueva corporación local celebrado por el Ayuntamiento hispalense, con los 14 votos del Grupo popular, toda vez que el resto de formaciones ha votado a su propia candidatura.

En concreto, tras la constitución de la nueva Corporación local hispalense, jurando su cargo todos los nuevos concejales salvo Ismael Sánchez (IU), ausente por motivos de salud; Sanz ha recibido los 14 votos de su grupo; mientras el socialista Antonio Muñoz, primer edil saliente, ha recibido los 12 votos del Grupo del PSOE; Cristina Peláez, de Vox, ha recibido los tres votos de su fuerza y Susana Hornillo, candidata de la coalición de izquierdas promovida por Podemos e IU, ha obtenido su propio apoyo.

Dado el caso, la candidatura de Sanz ha prevalecido al no mediar ninguna candidatura con mayoría absoluta en el pleno y ser la suya la de mayor respaldo electoral, siendo así proclamado como nuevo alcalde y recogiendo el bastón de mando de la capital andaluza, en este pleno al que ha asistido el presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP andaluz, Juanma Moreno; la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo; el vicesecretario nacional de Economía, Juan Bravo, que lidera las listas del PP por Sevilla al Congreso de cara a las elecciones generales anticipadas del próximo 23 de julio; o el exalcalde popular, exministro y actual eurodiputado, Juan Ignacio Zoido.

"NUEVA ETAPA" EN SEVILLA

Tras recoger el bastón de mando, Sanz ha protagonizado un discurso en el que ha asegurado que ese nuevo mandato municipal, la ciudad abre "una nueva etapa en la que el apoyo, la colaboración, el entendimiento, la cooperación y las sinergias con la Junta de Andalucía van a suponer un auténtico revulsivo para el desarrollo y el crecimiento de Sevilla"; destacando la "implicación" de Juanma Moreno con la capital andaluza.

Sanz ha defendido que Sevilla goza de "unas posibilidades infinitas que hay que aprovechar, sin caer en la autocomplacenciay el conformismo"; llamando a "despertar a un gigante que lleva décadas dormido".

Para ello, ha prometido "reformas", al objeto de que Sevilla ·vuelva a funcionar", en materia de "limpieza, seguridad, tráfico, aparcamientos, transportes públicos, zonas verdes, arbolado y medidas contra el calor". Así, ha anunciado un "plan de choque" de carácter "urgente" para mejorar la limpieza viaria; así como "atajar el la creciente de la inseguridad" cubriendo las vacantes de la Policía Local aún pendiente y obras de movilidad como pasos subterráneos en las avenidas de Montes Sierras y San Lázaro, el soterramiento de la ronda urbana norte y también del tramo del Paseo de Colón desde San Telmo hasta la calle Arjona.

EL PLAN RESPIRA NO ENTRARÁ EN VIGOR

El nuevo alcalde ha ratificado que el plan Respira de restricción del tráfico en el casco histórico del anterior Gobierno del PSOE "no entrará en vigor"; apostando por "una movilidad sostenible" pero exponiendo que "hasta que no se construyan más aparcamientos y se incrementen los transportes públicos", no será posible "cerrar al tráfico el centro de Sevilla".

También en materia de movilidad, ha pedido la "colaboración máxima de las tres administraciones, para intentar adelantar los plazos" de las obras del tramo norte de la línea tres del metro "y aportar las inversiones necesarias" para el tramo sur, actualmente en proceso de revisión técnica de sus anteproyectos; y para las restantes líneas pendientes.

El nuevo alcalde también ha prometido 25 medidas para mitigar el efecto del calor, especialmente "un anillo verde de 45 kilómetrosconectando espacios libres y periféricos"

Del mismo modo, ha prometido priorizar las medidas de transformación en los barrios desfavorecidos, al acumular Sevilla seis de los 15 barrios con menor renta neta media por persona de toda España.

LOS BARRIOS DESFAVORECIDOS

Así, ha prometido "reunir al Gobierno central, a la Junta de Andalucía, al Comisionado del Polígono Sur y al nuevo delegado de Barrios de Atención Preferente, para definir una hoja de ruta, establecer un cronograma y actuar de manera inmediata". Al respecto, ha asegurado que el nuevo mandato que ahora comienza será "el de los barrios".

José Luis Sanz ha prometido además ser "un alcalde reivindicativo" ante el resto de poderes, para demandar aspectos como avances decididos en el proyecto de la ronda metropolitana SE-40. "Tenemos que acabar con los agravios y maltratos que hemos sufrido en los últimos años", ha enfatizado con relación a las inversiones que recibe Sevilla.

En paralelo, ha apostado por Sevilla como "potencia turística", pero ha manifestado su empeño de acabar con "el turismo masivo y descontrolado"; así como impulsar el parque científico y tecnológico de la Cartuja como "locomotora" de la ciudad, con un distrito propio y "20 actuaciones" y apostar por la industria aeronáutica, aeroespacial y de defensa, "aprovechando las sinergias" de la nueva Agencia Espacial Española, con sede en la ciudad.

NUEVO PGOU

Ha confirmado además su compromiso de promover un nuevo plan general de ordenación urbana (PGOU) y promover nuevas viviendas "para evitar el éxodo continuo de habitantes y de jóvenes", pues la ciudad contabiliza actualmente 681.898 vecinos empadronados frente a los más de 704.000 de 2005, una pérdida demográfica paralela al crecimiento de población de los municipios de la corona metropolitana.

También ha reiterado su proyecto de convertir la antigua Fábrica de Tabacos "en el Gran Museo de Sevilla, de la mano de la Universidad", dueña del monumento y cuyo rector no comparte dicha iniciativa; mencionando toda una serie de proyectos que ha conectado con la idea de "recuperar el espíritu transformador" de 1992, año de la exposición universal de Sevilla.

Y especialmente, y en un marco en el que el PP gobernará en minoría, ha asegurado que el diálogo será una de sus "principales herramientas de trabajo"; tendiendo "la mano" al PSOE, a Vox y a la coalición de izquierdas, porque su idea es trabajar "con todos" en beneficio de la ciudad y gobernar para toda la misma. "Sé lo que es pactar y recibir el apoyo de todos los grupos políticos. No pondremos líneas rojas ni vetos a nadie", ha enfatizado.

En ese sentido, el nuevo alcalde popular de Sevillla ha defendido que va a "gobernar para todos, sin sectarismos ni revanchas, sólo con el optimismo y la convicción de hacer cada día una ciudad mejor".