Un nuevo contratiempo de salud obliga a Marisa Jara a paralizar, de momento, su sueño de ser madre

MADRID, 20 (CHANCE)

Plenamente recuperada del cáncer que sufrió en 2018, y enamoradísima de su novio Miguel - con el que vive un gran momento tras superar un bache en su relación - Marisa Jara comenzaba recientemente el proceso para lograr su sueño de convertirse en madre por primera vez a sus 41 años. Tal y como compartía la sevillana en sus redes sociales, había comenzado a tomar "hormonas" para preparar "el colchoncito" para acoger, en un futuro próximo si todo va bien, a su esperado bebé.

Sin embargo, su sueño tendrá que esperar, puesto que como ha confesado Marisa a través de su cuenta de Instagram, le han detectado un mioma de 15 centímetros en el útero por el que tendrá que pasar por quirófano próximamente para que se lo extirpen y poder continuar su lucha por quedarse embarazada.

Un duro golpe que, sin embargo, no altera para nada los planes de la maniquí por convertirse en madre, puesto que como ella misma ha señalado, es un quiste benigno - que no un tumor - y no le impedirá quedarse embarazada. Un sueño que retomará como ya ha desvelado con optimismo y con su característica sonrisa, en cuanto esté plenamente recuperada de esta intervención.

"Con lo ilusionada que estaba porque tenía cita con mi ginecóloga Marisa para hacer la primera eco y ver como estaba ese colchoncito que estamos fabricando con las hormonas al bebé. Pero me acaba de detectar un mioma de 15 centímetros que está ocupando prácticamente todo el utero, así que tenemos que parar con las hormonas porque me tienen que operar y quitármelo... me está costando tanto... Dios mío", se sinceraba Marisa en Instagram con sus seguidores, con los que en los últimos tiempos ha compartido su lucha por ser mamá.

Sin embargo sin perder el optimismo, la sevillana asegura que "no pasa nada porque soy muy positiva y no voy a dejar de luchar por mi sueño". "Esto no es nada comparado con lo que he pasado... Una operación más .. con esta van 19 yo creo que ya está bien... Lo importante es que tiene solución y que yo a pesar de todo estoy feliz porque sé que lo voy a conseguir", concluía una sincera Marisa, animando a todas las mujeres que están pasando por el mismo proceso que ella.

En el mejor momento de su relación con Miguel Almansa después de un año de noviazgo y con el que recientemente superó una crisis que les llevó a separarse durante unos días, la modelo ha dedicado también unas preciosas palabras a su novio, al que después de declarar su amor ha confesado que "eres lo mejor que me ha pasado".