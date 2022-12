El nuevo obispo de San Sebastián tiende la mano a las instituciones para trabajar por el bien común y apela a la unidad

Dirige sus primeras palabras a los que "no cuentan a los ojos de muchos, no hacen historia y no forman parte de ella"

El nuevo obispo de San Sebastián, Fernando Prado Ayuso, en sus primeras palabras tras ser ordenado en la Catedral del Buen Pastor de la capital guipuzcoana, ha tendido la mano a las instituciones para "trabajar por el bien común" y ha apelado a la "unidad" en el seno de la Iglesia, tras dirigirse, en primer lugar, a "esas personas que por lo general no cuentan" y como mucho aparecen en la "crónica negra" de los periódicos, pero que son "grandes a los ojos de Dios".

La imagen de la Virgen de Arantzazu, que ha salido del Santuario de Oñati (Gipuzkoa) por primera vez desde 1982, ha presidido este sábado en una abarrotada Catedral del Buen Pastor de San Sebastián la ordenación de Prado Ayuso como nuevo obispo de la capital guipuzcoana.

A la ceremonia han acudido numerosos representantes de la Iglesia e institucionales como el alcalde de la ciudad, Eneko Goia, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería, la diputada foral de Políticas Sociales de Gipuzkoa, Maite Peña, el director foral de Cooperación de la Diputación de Gipuzkoa, Fernando San Martín, la presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, y los concejales de su partido en el Ayuntamiento donostiarra Borja Corominas y Jorge Mota, entre otros.

El cardenal Aquilino Bocos, el arzobispo de Pamplona (Navarra) Francisco Pérez y el nuncio apostólico Bernardito Auza, han ordenado como nuevo obispo a Prado Ayuso que ha recibido las insignias del anillo, signo de su desposorio con la Diócesis; el pectoral (cruz sobre el pecho); el báculo o cayado; la cátedra de Maestro del Evangelio; el solideo y la mitra.

En el altar mayor de la Catedral del Buen Pastor ha lucido la imagen original de la Virgen de Arantzazu, Santuario que se encuentra en Oñati (Gipuzkoa), que es, junto a San Ignacio, la patrona de Gipuzkoa y de la diócesis. La última vez que esa talla salió del santuario fue en 1982, para la vista del Papa Juan Pablo II en Loiola.

A las 10.30 horas el obispo electo ha entrado en la Catedral, acompañado del deán del Buen Pastor, Luis Apestegui, mientras sonaba la txalaparta y después de ser recibido por las tamborradas de los colegios Mariaren Bihotza y Larramendi que han tocado la Marcha de San Sebastián en la puerta de la Catedral del Buen Pastor. La procesión de entrada se ha hecho por el lateral exterior de la Catedral hasta la puerta principal.

Tras la liturgia de la Palabra se ha celebrado el rito de la ordenación con la invocación al Espíritu Santo; la presentación del nuevo obispo; la Homilía del Cardenal Bocos; la promesa de Prado; la súplica litánica; la imposición de las manos y plegaria de Ordenación; la unción de la cabeza y entrega del libro de los Evangelios y de las insignas y la Liturgia Eucarística.

Después de la consagración y el 'misterium fidei', un grupo de 'dantzaris' ha subido al altar y bailado una danza que se realiza tradicionalmente al Santísimo Sacramento en la población de Oñati. A continuación, el nuevo obispo ha bendecido a los presentes caminando por las naves de la catedral bajo la mirada de dos de sus predecesores en el cargo, el obispo emérito Juan Mari Uriarte y José Ignacio Munilla, actualmente obispo de Orihuela, elegidos por él previamente para ello.

A continuación, Prado Ayuso ha tomado la palabra saltándose "el protocolo inicial de saludos y agradecimientos" para dirigirse, en primer lugar, a "aquellas personas que por lo general no cuentan", los que "no cuentan a los ojos de muchos, que no hacen historia y no forman parte de ella", más allá, "a veces de una crónica en los periódicos, generalmente de la crónica negra". "Mi cariño y cercanía para todos vosotros, a los ojos de Dios sois grandes", ha añadido.

"LOS MÁS DÉBILES

El prelado donostiarra se ha comprometido a intentar "reflejar, si quiera de lejos, ténuemente, un rayo de la luz del Buen Pastor". "Tutelar la dignidad de los más débiles contribuye a la fraternidad humana y salvaguarda la imagen de Dios impresa en cada persona", ha afirmado.

Prado Ayuso ha tendido la mano a los representantes institucionales para "colaborar todo lo estréchamente posible en la búsqueda del bien común".

Asimismo, ha apelado a la "unidad" en el seno de la Iglesia, porque "sin unidad difícilmente haríamos que el Evangelio que queremos predicar sea creíble". "Entre todos edificamos la Iglesia y juntos descubriremos retos, trazaremos sueños y buscaremos también soluciones a muchas cosas", ha señalado, para añadir que "en la comunión y en estar juntos está nuestro único futuro".

El nuevo obispo ha señalado que vuelve a la Diócesis de San Sebastián, donde hace 20 años fue ordenado por el obispo emérito Juan Mari Uriarte, "más maduro, algo más hecho, pero con la fuerza e ilusión del amor primero" y ha agradecido "tanto cariño" recibido desde que se anunció su nombramiento. "Siento el gozo de sentirse pueblo", ha afirmado.

Además, ha confesado que toma esta nueva encomienda "con cierto vértigo", pero con "confianza en Dios y en vosotros" y con "inmensa alegría y enorme tranquilidad, porque entre vosotros lo bueno abunda".

Prado Ayuso ha esperado ser "un instrumento" y "no un estorbo" y ha afirmado que su "programa" será "el de una Iglesia al servicio del Evangelio".

"No se puede tener otro programa que no sea vivir en el Evangelio evangélicamente, sosteniendo con nuestra vida lo que dicen nuestras, a veces torpes, palabras, intentando que los que no cuentan cuenten, colaborando con las instituciones de la sociedad en la búsqueda del bien común", ha finalizado. El nuevo obispo presidirá su primera vez la celebración de la Eucaristía en la Catedral del Buen Pastor este domingo a mediodía.