Nuevo portavoz de Podemos Madrid niega injerencias en las primarias y cree que la militancia "ha reconocido su trabajo"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El nuevo portavoz de Podemos en la capital, Luis Nieto Pereira, ha negado injerencias de la dirección regional o nacional de su partido en las primarias, que ganó esta semana con el 63 por ciento de los votos, y ha asegurado que su victoria ha sido fruto de su trabajo en los barrios, que "ha reconocido" la militancia.

"Quien ha triunfado aquí es Podemos, aquí no ha triunfado un candidato sobre otro, gana Podemos. Aquí había gente que esperaba que nos despedazáramos, hiciéramos una crisis y que saliéramos del proceso muy divididos. Pero nosotros hemos dado una señal de que el proceso ha sido positivo, entre cinco candidatos que hemos debatido, discutido y al final la militancia ha decidido lo que ha decidido. Y al día siguiente todos compañeros y remando en la misma dirección", ha dicho en una entrevista concedida a Europa Press.

Nieto Pereira ha asegurado que, a diferencia de otros procesos, en este "ha votado la militancia y la gente en los distritos". "Y la gente a pie de obra sabe que yo estoy en los barrios y me he recorrido todos los barrios de Madrid; no ahora electoralmente, sino desde que estoy en Podemos y la militancia ha reconocido ese trabajo. También han reconocido mi lealtad y compromiso con el proyecto Podemos", ha esgrimido.

El nuevo líder local de Podemos ha recordado que a principios de 2019 hubo una "tensión muy fuerte" en la formación morada en Madrid, cuando Íñigo Errejón y sus seguidores dejaron el partido.

"Entonces cada uno tomó las decisiones que tuvo que tomar. Yo seguí en Podemos y me puse con otros muchos compañeros a reconstruir Podemos en Madrid. Creo que eso también la militancia lo ha apreciado y creo que también, por lo que han dicho, la militancia Madrid consideraba que un perfil como el mía, el de una persona inclusiva, que consensúa, que es capaz de escuchar al otro... que puedo generar consenso, trabajo y decir que aquí somos todos militantes y tenemos que escucharnos. Estas facetas personales que tengo han considerado que en estos momentos eran necesaria", ha relatado.

Nieto Pereira ha recordado que en este tiempo ha trabajado junto con otros muchos compañeros en Madrid formando equipos, lo que ha dado un fruto de 23 círculos y 20.000 militantes, "algo que no sale de la noche a la mañana".

"Se vio como natural que tras esa inversión que hicimos dar un paso más y me propusieron presentarme. A los dos días Tito (Jacinto Morano) presentó candidatura, que es legitima", ha dicho respecto a su rival más directo, actual portavoz adjunto de Podemos en la Asamblea regional, que logró el 32 por ciento de los votos en esas primarias.

El nuevo portavoz de Podemos en la capital ha reiterado que lo que representa no se trata de un proyecto de una persona, sino de muchas. "No me tiro a la piscina solo, es proyecto de muchos militantes que después de 2019 reconstruimos el partido. A mí me lo piden, yo digo adelante, vamos en equipo", ha dicho.

PROCEDIMIENTO ELECTORAL "INTACHABLE"

Frente a algunas críticas formuladas desde el entorno de Morano, Nieto ha respondido que el procedimiento de elección ha sido "intachable y los datos están ahí". Aunque aún desconoce el número de votos totales, ha recalcado que la diferencia de porcentajes entre él y el segundo ha sido lo "suficientemente abultado" como para ponerlo en duda.

De este modo, el nuevo portavoz ha subrayado que tras este proceso interno "quien ha salido fortalecido es Podemos, aquí nadie era oficialista y todos éramos oficialistas". "Más allá de la prioridad que cada uno pudiera tener, ha habido procedimiento claro, respetuoso. Tito, yo y otros candidatos debatimos y creo que han sido muy respetadas. El propio Tito me llamó a los 15 minutos (de conocerse los resultados) diciéndome que todos somos Podemos. Decir que Iglesias ha salido debilitado es más una ocurrencia que la realidad, aquí quien ha salido fortalecido es Podemos", ha insistido.

El nuevo líder municipal de Podemos propondrá el que será su equipo a la dirección local de la formación, compuesta por dos representantes de cada círculo, que deberá darle el visto bueno. Se trata de un equipo con perfiles profesionales y de barrio. Su apuesta es finalizar la "parte interna" de Podemos Madrid este mismo mes para empezar a trabajar a partir de enero.

El partido, según ha detallado, también contará con áreas y grupos de trabajo. "Yo me comprometo a que todo el mundo que quiera aportar tiene que tener su lugar en Podemos. No podemos despreciar a nadie, no podemos tener compañeros con cualidades que digan aquí no tengo trabajo", ha defendido el entrevistado.

NO SABE SI SERÁ CANDIDATO A LA ALCALDÍA: "2023 ES OTRO CICLO"

Preguntado por si será el candidato de su partido a la Alcaldía, Nieto Pereira ha respondido que las elecciones de 2023 son "otro ciclo". "A mí me han elegido ahora para ser portavoz de Podemos en Madrid y todas mis energías van encauzada en esa dirección, para que Podemos sea el instrumento fuerte que ayude generar toda la teleraña de oposición en los barrios que posibilite más adelante generar un espacio político que saque a la derecha del Ayuntamiento", ha expresado.

"Para construir una casa no quiero empezar por el tejado sino por los cimientos y para tener unos cimientos sólidos hay que hacer las cosas bien", ha proseguido.

El nuevo portavoz local de la formación morada, que fue asesor de varios distritos en la pasada legislatura, no ha querido aclarar si votó a Manuela Carmena en las pasadas elecciones municipales porque "el voto es secreto".

Pero sí ha reconocido que en 2019, cuando se rompió su partido en Madrid, la situación fue "muy compleja, con muchos actores en ese momento". "Cada uno asumió sus responsabilidades y de acuerdo a la capacidad de actuación que tenía. Carmena tuvo que asumir responsabilidades en ese momento, la gente de Podemos e IU, asumir las suyas, todos, pero el grado de asumir responsabilidades es diferente según el grado de decisión de ese momento. Eso para mí es el pasado, y del pasado tenemos que sacar aprendizajes hacia el futuro. El pasado no nos puede atormentar cada vez", ha concluido.