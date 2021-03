Nuevo varapalo para Antonio David: se enfrenta a una supuesta amante que tuvo en 2009

MADRID, 11 (CHANCE)

No corren buenos tiempos para Antonio David y es que tras estar varios meses de lo más tranquilo en el plató de 'Sálvame Diario' hoy ha vuelto a los focos una supuesta amante. Se trata de una vecina que tuvo en Málaga en el 2009 y, según asegura este testimonio, viene con bastantes pruebas que demostrarían que tuvo relaciones sexuales con el colaborador.

El padre de Rocío Flores ha comentado que está bastante afectado por motivos personales, pero esto le provoca angustia porque es volver a estar en una situación complicada que puede volver a afectar a su matrimonio: "Entiendo la mecánica de este programa, intento que no me afecte, pero no es agradable. Ya no me lo tomo como el primer día. A Olga le digo si quiere hablar que hable, si estamos en el negocio, al menos que le saque partido. Ella lo ha pasado mal".

En cuanto a la supuesta amante que ha ido a plató, el colaborador asegura que: "Donde vivía en 2009 no es el mismo sitio que donde vivo ahora. En la anterior urbanización nos juntábamos con dos o tres parejas. Alguien quiere que me separe, esa es la intención. En el 2009 estaba trabajando, ¿por qué esta chica no salió antes a hablar?".

Antonio David ha asegurado que le dan ganas de marcharse del programa, pero tiene que dar dos exclusivas antes de levantarse de la silla e irse: "He recibido un mensaje de una persona muy importante que me ha dicho que me levante y me vaya, y no sé si hacerle caso. no quiero irme sin antes dar dos bombas, una sobre celeste y otra sobre el hermano de francisco sobre su hermano, y el apoyo incondicional a Denia Apolinar".