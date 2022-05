Nuevo varapalo para Kiko Rivera en el momento en el que más cuestionado está

MADRID, 11 (CHANCE)

Kiko Rivera no gana para disgustos. Y es que tras su polémica entrevista en el 'Deluxe', su horizonte familiar parece estar cada vez más negro. Ya no solo no mantiene ningún tipo de relación con su madre, Isabel Pantoja - que no le ha contestado al mensaje con el que el Dj intentó acercar posturas con ella - sino que ahora son sus tres hermanos, Isa Pantoja, Cayetano y Francisco Rivera, quienes podrían darle definitivamente la espalda.

Mientras la peruana ha confesado a sus íntimos que no piensa perdonar nunca a su hermano - que, no olvidemos, contó vía exclusiva que le había pegado cuando la pilló intentando cortarse las venas en Cantora - y que está segura de que Kiko solo quiere retomar la relación con ella de cara a mejorar su maltrecha imagen pública, Fran y Cayetano están "espantados" por los comentarios que el Dj ha hecho sobre su madre.

Y es que los hijos de Paquirri y Carmen Ordóñez han tenido que escuchar como su hermano atacaba a su madre para justificar su enfado con Francisco por haber dicho, hablando de Isabel Pantoja, que "a las personas malas le pasan cosas malas y ella se merece todo lo malo que le pasa". "Si nos ponemos a hablar de madres... Aquí ninguno se queda corto, que tu madre tampoco ha sido un ejemplo para nada y eso lo sabe todo el mundo" soltaba Kiko en directo en el 'Deluxe' para sorpresa de propios y extraños.

Un desafortunado comentario que ha "espantado" a Francisco y a Cayetano - que siempre se ha llevado bien con el Dj - que tienen claro que no piensan contestar a su hermano para no alimentar más una guerra que no conduce a ninguna parte.

Más cuestionado que nunca, Kiko acaba de sufrir otro varapalo, ya que como él mismo ha anunciado a través de sus redes sociales, se ha visto obligado a aplazar el concierto que iba a ofrecer el próximo 21 de mayo en Madrid. Una actuación que le tenía muy ilusionado y en la que estaba totalmente volcado pero que, finalmente, no va a tener lugar.

¿El motivo? Unas pruebas médicas - previas a un paso por quirófano del que no ha contado nada - a las que el hijo de Isabel Pantoja tiene que someterse justo ese día, por lo que le resulta imposible desplazarse a la capital para cumplir con sus compromisos profesionales. "Lo siento, pero la salud es lo más importante" ha señalado visiblemente afectado por este imprevisto que le obliga a cancelar su próximo concierto.