Número 2 de Justicia apela a la "sensatez" para que se desconvoque definitivamente la huelga de letrados judiciales

El Ministerio ve inviable equiparar las retribuciones de estos funcionarios al 85 % de la de jueces y magistrados

GIJÓN, 22 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, ha mostrado este miércoles su deseo de que impere la "sensatez" y que se suspenda la huelga definitivamente de letrados judiciales, al remarcar que a quien está haciendo daño de verdad es los ciudadanos y a la propia imagen de la Justicia, pero también a los operadores jurídicos; abogados, jueces, fiscales o funcionarios, a los que se les está impidiendo desarrollar su derecho al trabajo.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la jornada Laboratorio Legal y Justicia Tech, en el edificio AS5HUB del Parque Científico y Tecnológico de Gijón.

Rodríguez ha llamado la atención sobre que hay ciudadanos que no pueden celebrar vistas que tenían pendientes, que no logran su pensión de alimentos o que no se pueden casar.

A ello ha sumado el daño que se está haciendo a los propios profesionales jurídicos, como puedan ser abogados y procuradores. Como ejemplo, ha puesto el de una abogada gijonesa que viajó en avión hasta Malága para un juicio y, cuando llegó, este se había suspendido la vista y nadie la había avisado.

Sobre las negociaciones, ha apuntado que en la próxima reunión con el Comité de Huelga de este próximo viernes, ni él ni la ministra de Justicia van a poder estar, y estará por parte del Ministerio el secretario general.

"No jugamos siempre con las mismas reglas de juego", ha recalcado, no obstante. Sobre ello, ha indicado que cuando uno negocia va con unas propuestas que se sabe que algunas de ellas van a caer para llegar a un acuerdo, pero en este caso, cada vez que se reúnen hay una propuesta nueva, según él. "No jugamos siempre con las mismas reglas de juego", se ha quejado.

Respecto al último intento de acuerdo, ha recordado que se entró en una reunión, que ha tildado de "maratoniana" y también "kafkiana", según él, que duró de las 17.00 horas a las 8.15 horas del día siguiente. Rodríguez ha señalado que los postulados del Comité de Huelga revisten principalmente en cuestiones "puramente económicas".

También ha recalcado que en abril del año pasado el Ministerio había llegado a un acuerdo con los sindicatos, que no así con las asociaciones de letrados judiciales, en el que, de once reivindicaciones, se aceptaron diez, entre ellas que estos profesionales, "en mi opinión privilegiados" --ha remarcado--, cobren entre 40.000 y 60.0000 euros anuales, a lo que ha aludido al incremento salarial de un 14,5 por ciento.

Además, por entradas a registros estos funcionarios cobraban 30 euros y ahora 110, y también ha habido incrementos retributivos en el Registro Civil. Con todo, ha considerado que se llegaron a unos acuerdos con los sindicatos que cree que eran importantes para estos profesionales.

Sin embargo, ha apuntado que las asociaciones profesionales siguen manteniendo su propuesta de equiparación salarial, denominada cláusula de enganche, del 85 por ciento de lo que cobran los jueces y magistrados. "Eso, lamentablemente, no puede ser", ha sostenido Rodríguez, al justificar que son letrados judiciales y los otros jueces y magistrados.

Ha incidido, ligado a ello, en que en esa reunión "maratoniana" les ofrecieron dos "contraofertas". La primera de ellas era suspender la huelga indefinida y, la segunda, estudiar la posibilidad de eliminar los grupos de población cinco y cuatro, que corresponde a los letrados que menos cobran, lo que implicaría aumentar los salarios para estos. Ha lamentado, en este caso, que la respuesta de los huelguistas fue también negativa, tras 15 horas de reunión y sin ningún tipo de acuerdo.