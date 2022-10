El número de hospitalizados por Covid se estabiliza en la última semana, las UCI crecen un 7% y hay 80 muertos

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El número de personas hospitalizadas por Covid-19 en España se ha estabilizado en la última semana, habiendo registrado un ligero descenso de un 0,5%. Por su parte, la cantidad de pacientes en UCI ha crecido un 7,4% respecto al viernes pasado y se han constatado un total de 80 fallecidos.

En concreto, Sanidad ha informado este viernes de 3.337 personas hospitalizadas en España actualmente, 20 menos que el viernes anterior. Mientras, este viernes hay 188 personas en UCI, trece más que el pasado viernes.

En cualquier caso, esta es la relación de datos por CCAA:

ANDALUCÍA

En el informe del viernes 28 de octubre, Andalucía tiene a 258 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 21 de octubre tenía a 279 pacientes, lo que supone un 7,5 por ciento menos en esta última semana. Tiene un paciente más en cuidados intensivos desde el viernes pasado -trece en total-- y ha notificado cinco fallecidos en la última semana.

ARAGÓN

En el informe del viernes 28 de octubre, Aragón tiene a 124 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 21 de octubre tenía a 138 pacientes, lo que supone un descenso del 10,1 por ciento en esta última semana. Tiene cuatro pacientes más en cuidados intensivos --seis-- y ha notificado seis fallecidos en la última semana.

ASTURIAS

En el informe del viernes 28 de octubre, Asturias tiene a 95 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 21 de octubre tenía a 88 pacientes, lo que supone una subida del 7,9 por ciento en esta última semana. Tiene dos pacientes menos en cuidados intensivos que el viernes pasado y ha notificado nueve fallecidos más en la última semana.

BALEARES

En el informe del viernes 28 de octubre, Baleares tiene a 63 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 21 de octubre tenía a 87 pacientes, lo que supone un descenso del 27,5 por ciento en esta última semana. Tiene cuatro pacientes menos en cuidados intensivos --cinco-- y ha notificado un fallecido desde la última semana.

CANARIAS

En el informe del viernes 28 de octubre, Canarias tiene a 192 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 21 de octubre tenía a 143 pacientes, lo que supone una subida del 34,2 por ciento en esta última semana. Tiene cinco pacientes más en cuidados intensivos --16-- y ha notificado cuatro fallecidos desde la última semana.

CANTABRIA

En el informe del viernes 28 de octubre, Cantabria tiene a 46 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 21 de octubre tenía a 49 pacientes, lo que supone una disminución del 6,1 por ciento en esta última semana. Tiene los mismos pacientes en cuidados intensivos --tres-- y ha notificado dos fallecidos desde la última semana.

CASTILLA-LA MANCHA

En el informe del viernes 28 de octubre, Castilla-La Mancha tiene a 133 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 21 de octubre tenía a 141 pacientes, lo que supone una disminución del 5,6 por ciento en esta última semana. Tiene un paciente más en cuidados intensivos --cuatro-- y ha notificado seis fallecidos desde la última semana.

CASTILLA Y LEÓN

En el informe del viernes 28 de octubre, Castilla y León tiene a 321 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 21 de octubre tenía a 304 pacientes, lo que supone un aumento del 5,5 por ciento en esta última semana. Tiene tres pacientes más en cuidados intensivos --16-- y ha notificado tres fallecidos desde la última semana.

CATALUÑA

En el informe del viernes 28 de octubre, Cataluña tiene a 666 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 21 de octubre tenía a 654 pacientes, lo que supone un aumento del 1,8 por ciento en esta última semana. Tiene seis pacientes más en cuidados intensivos --43-- y ha notificado cuatro fallecidos desde la última semana.

CEUTA

En el informe del viernes 28 de octubre, Ceuta no tiene hospitalizado por coronavirus. No cuenta con pacientes ingresados en cuidados intensivos, como el viernes pasado, y no ha notificado fallecidos en la última semana.

COMUNIDAD VALENCIANA

En el informe del viernes 28 de octubre, la Comunidad Valenciana tiene a 287 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 21 de octubre tenía a 315 pacientes, lo que supone una disminución del 8,8 por ciento en esta última semana. Tiene dos pacientes más en cuidados intensivos --24-- y ha notificado doce fallecidos en la última semana.

EXTREMADURA

En el informe del viernes 28 de octubre, Extremadura tiene a 25 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 21 de octubre tenía a 26 pacientes, lo que supone una disminución del 3,8 por ciento. No tiene pacientes en cuidados intensivos y ha notificado tres fallecidos desde la última semana.

GALICIA

En el informe del viernes 28 de octubre, Galicia tiene a 179 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 21 de octubre tenía a 157, lo que supone un aumento del 14 por ciento en esta última semana. Tiene tres pacientes más en cuidados intensivos --siete-- y ha notificado cinco fallecidos en la última semana.

MADRID

En el informe del viernes 28 de octubre, Madrid tiene a 605 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 21 de octubre tenía a 610 pacientes, lo que supone un descenso del 0,8 por ciento en esta última semana. Tiene tres pacientes menos en cuidados intensivos --32-- y ha notificado diez fallecidos en la última semana.

MELILLA

En el informe del viernes 28 de octubre, Melilla tiene a tres personas hospitalizadas por coronavirus. No tiene ningún paciente en cuidados intensivos, como el viernes pasado, y ha notificado un fallecido en la última semana.

MURCIA

En el informe del viernes 28 de octubre, Murcia tiene a 115 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 21 de octubre tenía a 121, lo que supone un descenso del 4,9 por ciento en esta última semana. Tiene un paciente menos en cuidados intensivos --cuatro-- y ha notificado dos fallecidos en la última semana.

NAVARRA

En el informe del viernes 28 de octubre, Navarra tiene a 26 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 21 de octubre tenía a 21 pacientes, lo que supone un aumento del 23,8 por ciento en esta última semana. Tiene dos pacientes menos en cuidados intensivos --uno-- y ha notificado un fallecido en la última semana.

PAÍS VASCO

En el informe del viernes 28 de octubre, País Vasco tiene a 177 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 21 de octubre tenía a 200 pacientes, lo que supone un descenso en esta última semana. Tiene cuatro pacientes menos en cuidados intensivos --9--y ha notificado cinco fallecidos en la última semana.

LA RIOJA

En el informe del viernes 28 de octubre, La Rioja tiene a 22 personas hospitalizadas por coronavirus, mientras que en el informe del 21 de octubre tenía a 20 pacientes, lo que supone un aumento del 10 por ciento en esta última semana. Tiene dos paciente en cuidados intensivos y ha notificado dos fallecidos en la última semana.