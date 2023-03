El 'número dos' de Interior dice que ejecutarán la sentencia de Pérez de los Cobos en los términos "que sean razonables"

Recuerda que el denunciante del 8-M terminó condenado a prisión y niega interés en "tapar al 'tito Berni" hablando de obras en cuarteles

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha señalado en el Congreso que el Ministerio del Interior acatará la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la restitución del coronel Diego Pérez de los Cobos "como no puede ser de otra manera", señalando que esto es así aunque "no estén de acuerdo" con el fallo que "ejecutarán en los términos que fije la propia resolución y que sean razonables".

"Estimamos que los motivos de fondo se mantienen", ha asegurado Pérez sobre el coronel, añadiendo: "Como no puede ser de otra manera, podremos por el fallo que se ha adelantado no estar de acuerdo con el contenido de la resolución, pero ello no implica que no la vayamos a respetar y ejecutar en los términos que fije la propia resolución y que sean razonables", ha dicho sobre Pérez de los Cobos.

La sentencia íntegra sobre Pérez de los Cobos se ha conocido cuando el 'número dos' de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior comparecía en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, donde ha reiterado sus críticas al PP por "tapar" en 2017 la investigación sobre el 'caso Cuarteles'.

PP, Vox y Cs han vuelto a pedir la dimisión de Marlaska tras conocerse la sentencia firme que da la razón a Pérez de los Cobos, que fue destituido de su cargo en mayo de 2020 cuando la Comandancia de Madrid, de la que era coronel jefe, investigaba la posible relación entre la manifestación del 8-M y el inicio de contagios de Covid-19.

Rafael Pérez ha aludido al denunciante que en 2020, poco después de decretarse el estado de alarma por la pandemia, propició que se abriera una investigación en un juzgado de Madrid ya que, según ha dicho, este denunciante ha sido condenado luego a una pena de prisión por estafa. Para el 'número dos' de Interior esto da prueba de "qué casos se llevan a los tribunales".

En la investigación sobre el 8-M y los contagios de Covid-19, luego archivada, llegó a estar imputado el delegado del Gobierno, José Manuel Franco. En los informes policiales también se hacía referencia a Fernando Simón, por su papel como director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad.

MOTIVOS DE FONDO DEL CESE

El secretario de Estado ha recordado que no había tenido tiempo de leer el contenido íntegro de la resolución del Supremo y, acto seguido, ha dicho que los "motivos de fondo" para el cese de Pérez de los Cobos "se mantienen", en línea con lo dicho por Marlaska.

El ministro dijo hace dos días que no pensaba dimitir porque persiste la pérdida de confianza del equipo de Interior hacia el coronel Pérez de los Cobos, que fue alto cargo del Ministerio en la etapa del PP, en la que asumió la coordinación del dispositivo policial para hacer frente al referéndum independentista de Cataluña del 1 de octubre de 2017.

Marlaska, además, ayer en la sesión de control del Congreso relacionó al coronel con el mal uso de los fondos reservados en la etapa del Gobierno del PP, en alusión al 'caso Kitchen'.

Tras conocerse la sentencia del Supremo, fuentes de Interior han adelantado que el Ministerio "acata en su integridad" la sentencia y "analizará con detalle la argumentación técnica". "Habla de confusión en la motivación del cese y ni siquiera condena en costas al haber dudas razonables de derecho", han añadido desde este departamento.

El pasado 28 de marzo, cuando se adelantó el fallo del alto tribunal, el ministro Marlaska aseguró a preguntas de los periodistas en el Senado que no pensaba en dimitir, como le exigen los principales partidos de la oposición y varias asociaciones profesionales de la Guardia Civil. También dijo que persistía la pérdida de confianza en Pérez de los Cobos, a quien en el Congreso ayer relacionó con la gestión de fondos reservados en el 'caso Kitchen'.

El Tribunal Supremo establece en la sentencia donde da la razón al coronel Diego Pérez de los Cobos, anulando su cese como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, que la orden que le dio el Ministerio de Interior de informar sobre las investigaciones relativas al 8-M fue "confusa" y, en todo caso, "contraria a la función de la Policía Judicial".

ASCENSO DEL CORONEL A GENERAL

Pérez limitado a "tres evaluaciones" y no 14, como ha denunciado la oposición, las veces en que el Ministerio del Interior ha rechazado el ascenso a general de Pérez de los Cobos tras su cese como coronel jefe de Madrid.

También ha subrayado que las investigaciones sobre corrupción como el 'caso Cuarteles' están dirigidas a "voluntad de la autoridad judicial", aunque Pérez --que es juez de carrera-- ha abogado por la unificación de casos en un único órgano judicial.

En este sentido, ha negado que con el 'caso Cuarteles' se quiera "tapar" el sumario del 'caso Mediador' que afecta al exdiputado Juan Bernando Fuentes Curbelo, alias 'tito Berni'. "La transparencia no puede servir para tapar nada, es imposible", ha dicho.