Núñez (PP), sorprendido de que García-Page "no quiera acudir al Senado a defender la unidad de España"

CUENCA, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Paco Núñez, ha reprochado este lunes al presidente regional, Emiliano García-Page, que no acuda a la comisión general de Comunidades Autónomas del Senado, a la que han sido llamados los presidentes autonómicos "para hablar de unidad de España y amnistía".

Núñez considera sorprendente que García-Page "no quiera acudir al Senado a defender la unidad de España y el no a la amnistía" y se ha preguntado "qué tiene que esconder para no querer hablar de ello, cuando es consciente del daño que la amnistía puede hacer en el futuro de nuestro país, porque si no lo hace no está posicionando a la región".

El presidente de los 'populares' ha rechazado la "excusa" de que hay Pleno en las Cortes regionales "cuando lo que está en juego es la unidad de España" y ha criticado que no haya sido capaz de apoyar una declaración institucional contra la amnistía, "que nacía además de sus propias palabras".

"Lo que está sufriendo el país es muy grave, el riesgo de ruptura es algo y ahora no vale con titulares, es el momento de demostrar cada uno", ha proclamado Núñez, en declaraciones a los medios de comunicación en Cuenca capital.

El presidente regional del PP ha asegurado que esta formación "va a seguir trabajando por la unidad de nuestro país con una llamada firme en contra de la amnistía" y ha criticado que en el último pleno de esta ciudad "el alcalde no se opuso a ella", además de recordar que "el secretario general de los socialistas de Cuenca, hace unas semanas, firmaba un manifiesto dándole a Pedro Sánchez carta blanca para poder negociarla".

CASO KITCHEN

Por otro lado, preguntado por los medios de comunicación por la petición que ha hecho el Partido Socialista para que Núñez comparezca por la reapertura del 'caso Kitchen', el dirigente 'popular' ha dicho que "la primera comparecencia que hay que pedir es la de García-Page para hablar de la amnistía, pero en el Partido Popular no tenemos nada que esconder y bienvenido sea que podamos hablar de temas nacionales en las Cortes".

Núñez ha viajado a Cuenca para participar en un cónclave con alcaldes y concejales de la provincia, un encuentro municipalista como el que ya se produjo en Ciudad Real y se sucederá en el resto de provincias castellano-manchegas. Se trata de una reunión "que tiene entre sus objetivos, tras dejar atrás las distintas elecciones y el verano, retomar el contacto directo con la base de nuestro partido, que es la representación municipal".

El líder regional del PP ha destacado que lo hacen de una manera unida, para establecer estrategias "en las que el municipalismo tenga el protagonismo que merece". En ese sentido, ha recordado que el Partido Popular tiene mayoría en la Federación Española de Municipios y Provincias "y eso nos invita a que esta sea la bandera de nuestra gestión".

Por su parte, respecto a este encuentro con los ayuntamientos, en el que han participado diputados y parlamentarios del PP conquense, el senador y presidente del Partido Popular de Cuenca, Benjamín Prieto, ha comentado que es importante hablar de las iniciativas que estos municipios quieren llevar al resto de las administraciones "para ver las necesidades que tienen nuestros vecinos".