Núñez quiere que Page se pronuncie "si está a favor de Sánchez o de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado"

ALBACETE, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular llevará al próximo pleno de las Cortes regionales un debate para que el PSOE de Emiliano García-Page diga "si está a favor de Pedro Sánchez o de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

Así se ha pronunciado Núñez, en la clausura de la II Intermunicipal de Nuevas Generaciones de Albacete 'Jóvenes de Valores', en Bogarra (Albacete), donde ha señalado que el PP-CLM propone este debate para que, con el voto de los diputados regionales, "digamos claramente al conjunto de los castellanomanchegos quiénes estamos a favor de que se garantice el cumplimiento de los derechos constitucionales en materia de seguridad ciudadana o quiénes están a favor de Sánchez".

"Se trata --ha indicado Núñez-- de decir a los ciudadanos quiénes queremos que la Policía pueda tener una ley que proteja su trabajo y quiénes tendrán que explicar por qué no quieren que aquellos que están teniendo comportamientos incívicos no tengan la correspondiente represión", según ha informado el PP en nota de prensa.

En este sentido, Núñez ha preguntado a Page qué opina sobre una ley que quiere modificar el PSOE y que pretende "impedir" que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad hagan su trabajo, y que, además, quiere permitir manifestaciones "sin previo aviso", limitar el uso de material anti disturbio cuando haya una concentración que pueda generar peligro para el conjunto de ciudadanos, e "impedir" cumplir su mandato constitucional.

"CONFIAR EN LOS JÓVENES"

Además de esto, el presidente del PP ha destacado que confiar en los jóvenes de la región es confiar en el futuro de Castilla-La Mancha, ya que "lo más valioso" que tiene la región es su capital humano "con gente emprendedora, valiente y decidida" que necesita un Gobierno que les lidere y les auspicie a conseguir cotas de éxito que hasta parecen "impensables".

De esta manera, ha advertido de que el Gobierno de Page y el socialismo lleva más de 40 años diciendo a los castellanomanchegos que "no podemos ser más de lo que somos" y tratando de convencer al conjunto de los ciudadanos que no podemos avanzar y progresar más de lo que ellos nos dicen, así como que no podemos ser aquella región que nos propongamos ser.

Frente a ello, les digo a los castellanomanchegos que apoyándonos en los jóvenes y con toda la gente que quiera remar "a favor" de Castilla-La Mancha, "podemos conseguir una región de primera que esté siempre a la vanguardia del crecimiento económico, de la creación de empleo, de la protección social y que llega a ser todo aquello que queramos ser".

Además de esto, Núñez ha denunciado que Page "se haya negado a aplicar una bajada generalizada de impuestos" en el conjunto del país tras la reunión que mantuvieron ocho presidentes autonómicos con el fin de fijar las bases del nuevo modelo de financiación autonómica.

Por ello, en el próximo pleno el PP llevará una propuesta para bajar los impuestos a los castellanomanchegos y espera "que esta vez" el socialismo de Page sí que "abrace" el consenso del PP-CLM. "Es un buen momento para que Page quiera consensuar con el PP una bajada de impuestos que se homologue a Madrid, Andalucía, Murcia, Galicia o Castilla y León".