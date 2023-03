Nuría Díaz Abad, vocal del CGPJ, no ve la dimisión como vía para renovar el Consejo

PAMPLONA, 29 (EUROPA PRESS)

Nuria Díaz Abad, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha descartado este miércoles la vía de la dimisión como fórmula para la renovación del Consejo.

"Quien dimita podría incluso incurrir en un delito de abandono de funciones, porque no está previsto en ningún sitio quién asumiría las competencias si nos fuéramos todos. Es una opción que personalmente no contemplo", ha dicho en declaraciones a los medios en Pamplona, sobre la posibilidad de una dimisión en bloque que se había planteado entre los vocales progresistas y que finalmente se ha descartado.

Sobre el pleno del CGPJ que se celebra este jueves y al que llegará la dimisión presentada por la vocal Concepción Sáez, Díaz Abad ha señalado que "la ley orgánica dice que la dimisión se la tiene que aceptar el presidente y yo sinceramente no sé lo que va a pasar mañana, porque el presidente anterior sí que nos había dicho a los vocales que no nos iba a admitir a nadie la dimisión".

Así, preguntada sobre si la situación no se podrá desbloquear ya esta legislatura, ha señalado que "eso habría que preguntárselo a los políticos que son los que tienen la llave para desbloquearla".

Nuria Díaz Abad ha impartido este miércoles en la Universidad de Navarra la conferencia 'El Consejo General del Poder Judicial en la encrucijada' y, en declaraciones a los medios de comunicación, ha señalado que "llevamos cuatro años sin renovar" el Consejo y "la situación se arregla renovando el Consejo, que es lo que todos estamos esperando". "Yo creo que el Consejo necesita de cara al futuro una profunda reforma para evitar estas situaciones. Se puede introducir en la ley algún mecanismo de desbloqueo, pero sería muy importante volver a la elección del turno judicial por los propios jueces, porque eso ya supondría tener un Consejo nuevo", ha indicado.

La vocal del CGPJ ha señalado que, "si se renovaran los doce miembros judiciales, aunque quedaran atascados los ocho miembros no judiciales por no llegar a acuerdos en el Congreso y en el Senado, eso ya supondría la creación de un nuevo Consejo con plenitud de competencias". "Ahora mismo, el hecho de que se haya privado al Consejo de realizar alguna de sus principales funciones como es la de proceder a los nombramientos discrecionales de puestos gubernativos y de magistrados del Tribunal Supremo y de la jurisdicción militar supone un gravísimo problema porque no podemos cubrir determinadas vacantes", ha indicado.

Díaz Abad ha reconocido que su planteamiento para renovar el Consejo tampoco estaría "exento de riesgos, pero ya dejamos en mano de los jueces si queremos realmente conformar un órgano de autogobierno y que los propios jueces resuelvan esta situación".

Además, ha abogado por recuperar la "ilusión". "Todos tenemos que tener ilusión por seguir cumpliendo con nuestras obligaciones, porque tenemos detrás a 5.500 jueces que es lo que esperan de nosotros, que cumplamos con ilusión y con competencia el cargo y desempeñemos el cargo para el que nos eligieron en su momento", ha afirmado.