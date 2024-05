Nuria Fergó nos comenta cómo van los preparativos de la boda

MADRID, 12 (CHANCE)

Saboreando uno de los momentos más felices de su vida, Nuria Fergó asistía este sábado al último concierto de Andy y Lucas en Madrid. Allí, la artista atendió a los medios y nos comentó cómo van esos preparativos de boda con Juan Pablo Lauro.

Muy feliz, Fergó nos confesó que su amiga Gisela "está muy feliz" tras dar a luz a su primer hijo y aprovechaba nuestras cámaras para desearle "que lo disfrute, que es un camino, con muchas etapas, mucha responsabilidad y yo sé que lo va a hacer fenomenal porque tiene un corazón enorme y con las ganas que tenía, se va a volcar".

Y que para la malagueña la maternidad "es lo más importante que nos ha podido pasar, las que somos mamis, es nuestra mochila, como digo, nuestra mochililla, ya no somos nosotros, ya son nuestros niños".

Nuria acudía al concierto de Andy y Lucas con su hija, para la que tenía unas bonitas palabras asegurando que es "súper artista, muy creativa, mucho. Baila que te mueres, pero todo le sale solo, o sea, nada de clase, innato, innato, innato. Así que nada, ella lo que quiera dedicarse, pero artista no la veo yo, de cantar no. Y tiene buen oído, ¿eh? Pero no, no, no".

En cuanto a su enlace con Juan Pablo Lauro, nos comentó que "estamos viviendo como casados, es lo mismo", por eso "la boda es para la fiesta y para los amigos, nada más, así que la verdad que muy felices, muy bien".

Por último, la artista nos reiteraba que no tiene porqué tener relación con Irene Villa: "Si no forma parte de mi familia porque sea una ex de alguien, tampoco me preguntáis por el padre de mi hija, porque es que yo creo que está claro, ¿no? Totalmente claro", pero le deseaba lo mejor: "Todo el mundo feliz a vivir su vida y a disfrutar, como digo yo, que la vida son dos días y que están muy a gusto, así que ya está".