Nuria Fergó podría estar de nuevo enamorada

MADRID, 17 (CHANCE)

Hay personajes públicos con los que da gusto hablar y lo cierto es que siempre que nos encontramos a Nuria Fergó nos demuestra la simpatía y amabilidad que vimos en ella el primer día que empezó a concursar en 'Operación Triunfo'. La cantante se encuentra en un momento espectacular de su vida personal y prueba de ello es la sonrisa que tiene en su rostro cuando hablamos con ella.

Le preguntamos si ha vuelto a encontrar el amor o no, y la cantante no nos quiere desvelar si está de nuevo enamorada, pero utiliza una respuesta abierta para salir del paso con la que deja entrever que puede que haya una persona especial en su vida: "estoy diciendo que estoy muy feliz, eso conlleva todo".

En cuanto a cómo lleva el homenaje a la academia de 'Operación Triunfo' donde empezó su carrera profesional como cantante, desvela que: "buah, bien, un poco agridulce, pero son veinte años y seguimos trabajando, agradecida a los fans y a los seguidores, siempre celebrando, así que nada" y por supuesto asegura que echará de menos a Álex Casademunt: "es normal, hay que seguir y ya está, él va a estar ahí siempre, es complicado".

Nuria da respuesta a la pregunta obligada sobre cómo va el supuesto homenaje al cantante y amigo fallecido: "no lo sé, no lo sé si surge se hará y si no, no, hay que vivir el momento y el día a día, no te puedo decir nada más". Y es que parece que todos los concursantes de aquella primera edición están cansados por toda la polémica que se ha formado en cuanto al homenaje que iban a hacer a Álex Casademunt.