Nuria González evita hablar de la polémica entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa

MADRID, 26

Nuria González fue una de las invitadas que asistieron el sábado por la noche a la fiesta por el 70 cumpleaños de José María Aznar. Aunque fue sin su marido, Fernando Fernández Tapias, nos confesó que éste se encuentra "muy bien" y brilló como siempre que aparece ante los medios de comunicación debido a su elegante estilismo.

La gran amiga de Isabel Preysler lucía un elegante conjunto de chaqueta y pantalón color blanco roto que combinó con una blusa con escote de pico en encaje de un tono más claro. Haciendo gala de su elegancia, la Socialité optó por unos tacones color tierra y un bolso de mano morado.

A la salida del cumpleaños, Europa Press hablaba en exclusiva con Nuria y le preguntamos por Preysler, para la que tenía muy buenas palabras: "Isabel es maravillosa". Eso sí, prefería no entrar a comentar la polémica que ha tenido su amiga con Mario Vargas Llosa durante estas últimas semanas: "no voy a hablar, no voy a opinar" y aunque hizo el amago de mostrar su opinión, se mantuvo firme: "cada uno se... no voy a opinar".

También le preguntamos por su marido, confesándonos que se encontraba "muy bien" a pesar de no haber acudido a la celebración. Desde hace mucho tiempo, Fernando decidió apartarse de los medios de comunicación, sobre todo después del duro paló que sufrió hace dos años cuando tuvo que declarar en sede judicial por una demanda que le pusieron sus cinco hijos por incapacitación con la finalidad de demostrar que su padre no tenía capacidad para gestionar sus empresas.