Nuria March intenta mantener en secreto los detalles de su próxima boda

En un momento especialmenete dulce para ella en el que está totalmente inmersa en los preparativos de su boda con el banquero Donald Johnston, Nuria March no se ha querido perder el desfile de su amigo Roberto Verino en la capital madrileña. Muy discreta con los preparativos del gran día e intentando guardar el secreto del vestido hasta el último momento, Nuria nos confesó tras el desfile: "No puedo hablar de la boda".Aparentemente relajada ante los preparativos que conlleva una boda como la suya, Nuria confesó que "no hay nada de nervios" ya que confía en que todo salga a la perfección. Aunque por el momento se desconocen muchos de los detalles de cómo será el enlace, Nuria prefiere tomarse este proceso con calma intentando mantener todo en la más estricta intimidad para soprender a los invitados.Hay que recordar que para Nuria esta será su tercera boda ya que su primer matrimonio fue con Jaime Martínez Bordiú, del que nació su hijo Jaime. El segundo fue con José María Pasquín del que se separó una década después del 'sí, quiero'. Por su parte, George Donald Johnston III tiene tres hijos de su anterior matrimonio y ha sido también abuelo.