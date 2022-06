Nuria March, primeras declaraciones tras su gran boda con Don Johnston III: "Estoy en una nube"

MADRID, 16 (CHANCE)

Momentos únicos para Nuria March, que todavía está "en una nube" tras protagonizar una boda de cuento de hadas en el Museo de Historia Natural de Londres con el empresario Donald Johnston III después de cinco años de discreta relación. Un enlace que duró tres días y en el que la socialité derrochó elegancia y estilo con tres espectaculares diseños, en el que hubo mucha emoción, un crucero por el Támesis, una actuación sorpresa de Marta Sánchez y, sobre todo, mucho amor.

Tan solo cuatro días después de dar el 'sí quiero' al banquero de origen estadounidense, Nuria ha reaparecido en un evento que la marca de vino albariño 'Mar de Frades' ha organizado en Madrid para dar el pistoletazo de salida al verano. Radiante con un vestido blanco con plumas y transparencias y un abanico a juego como complemento para combatir las altar temperaturas, la empresaria confiesa que su boda "ha sido lo más bonito que he vivido nunca". "No os podéis imaginar, he flipado con mi propia fiesta, imagínate" afirma feliz.

"La boda ha sido algo muy íntimo, un grupo reducido de amigos de verdad. La hemos hecho entre todos porque había una entrega absoluta de amigos y de amigas de toda la vida, que nos han hecho sorpresas. No solo el marco de la boda fue bonito. Marta Sánchez actuó y cantó como nunca, lo bordó. Y mis amigas nos han hecho un baile que han estado ensayado en casa de una y de otra. Por supuesto, empecé a llorar como una magdalena, y todavía me tiembla la voz" reconoce, revelando que todavía no se ha recuperado de las emociones de estos días y está "sensible" y "cansada".

Un enlace en el que hubo muchísimos momentos inolvidables - como nos cuenta - pero en el que destaca como el más emotivo "los discursos de nuestros hijos, tanto el mío como los de George. Han emocionado a todo el mundo". "Se respiraba mucho amor, un ambiente de amor y cariño, y Jaime (su hijo) está feliz por mí. Fue quien me llevó al altar, aunque me suena un poco raro" señala entre risas.

Sin embargo, y aunque parezca mentira porque desprende felicidad por todos los poros de su piel, Nuria asegura que no se casaría otra vez: "Por supuesto que no. Ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos meses y muy complicado al ser en otro país, me quedo con esta".

Y es que después de tres matrimonios - el primero con Jaime Martínez Bordiu y el segundo con José María Pasquín - la empresaria tiene claro que George será el definitivo. "Es una persona entrañable muy cariñosa, muy generosa con sus amigos, muy buen padre, tiene una relación con sus hijos impresionante, y con mi hijo ha congeniado desde el principio" destaca, reconociendo lo enamoradísima que está del magnate.

La luna de miel, por el momento, tendrá que esperar, ya que como nos cuenta Nuria se encuentran en Madrid por trabajo, su marido está "bastante ocupado" y la semana que viene asistirán a la boda del sobrino de su marido. Será después cuando emprendan un viaje del que, con una sonrisa, prefiere no revelar el destino "porque no quiero que vengáis conmigo".

Entre sus planes de futuro, hemos preguntado a la socialité si se han planteado adoptar un niño pero, como nos explica, "ya estamos mayores". "Yo admiro mucho a quien adopta, pero es un proceso muy complicado y a cierta edad no te dejan" señala, dejando claro que aunque George tiene dos nietos ella por el momento no se ve como abuela: "Jaime es muy joven. Todavía no. Estamos encantados con los nietos de George, que son monísimos, divertidísimos".

Tan feliz es en estos momentos tras su boda de ensueño que Nuria confiesa que no sabe qué más deseos le quedan por cumplir, aunque sí pide "salud, salud, amor, cariño y valores" tanto para ella como para sus seres queridos.

Por último, la radiante novia nos ha contado que George y ella han decidido donar todos los regalos de su enlace, ayudando a otros con su boda. "No me interesa nada lo material. Hemos dado cuatro fundaciones en España, una en EEUU y otra en Londres. El regalo era venir, pero para quien quiera colaborar, eso es lo importante. El anillo, el coche, lo otro, lo otro* es superficial, no necesito nada, lo demás no me interesa nada" confiesa.

¿Dispuesta a celebrar las bodas de oro con George? Su divertida respuesta, ¡en el siguiente vídeo!