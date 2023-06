Nuria Roca defiende la decisión de Tamara Falcó de ingresar en la clínica Buchinger

MADRID, 21 (CHANCE)

A tan solo tres semanas del 'Sí, quiero' más esperado del año, la expectación es máxima sobre el vestido que lucirá Tamara Falcó en el día más importante de su vida... pero también hay muchos que tienen puesto el foco en Íñigo Onieva, sobre todo porque será la primera vez que podremos ver a todos sus familiares posar en un reportaje amplio.

Como confesó ella misma, Tamara ha invitado a todos sus compañeros de 'El Hormiguero' y, en este contexto, hemos hablado en exclusiva con Nuria Roca y nos ha asegurado que le gustaría acudir a la Clínica Buchinger como Tamara: "A mí me da mucha envidia, yo me quiero ir con ella al centro. A mí me encantaría irme una semana, que me dieran masajes, tratamientos, a comer bien, con bien me refiero a no comer mucha cantidad y que esté todo rico porque luego cuando haces dieta en tu casa no está buena".

La presentadora desvela que la marquesa de Griñón quiere estar estupenda para el día de su boda: "La explicación que dio ella que más me gustó fue que por qué a él no se le dice nada" y es que la decisión de Tamara de ingresar en esta clínica "tiene que ver cuando tú tienes algo importante y quieres dar tu mejor versión, pues quieres estar estupenda y ya está, pero eso no quiere decir que no estés estupenda".

Nuria ha querido quitar importancia a la revolución que ha habido entorno esta decisión y asegura que ella misma "cuando tengo algo intento la semana de antes comer mejor para deshincharme. Yo a ella la veo estupenda, la veo guapísima y luego lo que se transmite, es lo que uno siente y ya está".

En cuanto a si tiene ya preparado su look para el enlace de la hija de Isabel Preysler e Iñigo Onieva: "Pues no te creas. Te mentiría si te dijera que no sé más o menos lo que me voy a poner y que tengo varias opciones, pero no es una cosa que esté excesivamente elaborado. Vi una cosa que me gustaba y la tengo y luego de aquí a allá ya lo veré porque soy de las que cambia en el último momento".

Nuria entiende que el empresario tenga miedo de salir fotografiado con una mujer a tan solo unas semanas de su enlace, pero le invita a disfrutar en sus despedidas de soltero: "A ver, no me extraña y luego lo que pasa es que cualquier cosa se puede tergiversar, se puede dar pie a y entonces, mira, mejor no empastar, pero me imagino que estará haciendo unas despedida de soltero maravillosas. Lo que hay que hacer en una despedida de soltero que es pasárselo bien".

Sobre sus planes para este verano, Nuria nos confiesa que "el día 8 es la boda de Tamara y será un día fantástico, muy emotivo y yo creo que lo vamos a pasar muy bien" y después "me iré un par de semanas a Menorca que está allí mi hermana y nos gusta irnos todos los veranos. Me gustaría sacar unos días para Cádiz que me encanta esa zona también y si entre medias me puedo escapar, sin hijos un par de días, pues también lo haremos".