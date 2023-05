Oblanca se da de baja en Foro Asturias al no compartir cuestiones como el máximo autogobierno o la oficialidad

OVIEDO, 31 (EUROPA PRESS)

El diputado de Foro Asturias en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca, se ha dado de baja de Foro Asturias ya que desde su refundación en 2021 este partido apoya cuestiones que, según ha indicado, no comparte, como el máximo nivel de autogobierno para Asturias o la oficialidad.

Oblanca participó en el nacimiento de Foro en 2011 y era el representante de esta formación en el Congreso gracias a la coalición de la formación regionalista y el PP para las elecciones generales del 2019. En declaraciones a Onda Cero Gijón recogidas por Europa Press, el político gijonés ha afirmado que "mi partido no es el mismo que fundamos en el año 2011".

Así, ha indicado hace dos años se produjo un proceso de refundación en el que se modificaron sus estatutos, "tanto en su ideología como en su preámbulo". "No tiene sentido que yo milite en un partido que en su ideología contempla el máximo nivel de autogobierno, la lucha contra la oligarquía extractiva, la oficialidad del asturiano y cuestiones que no tienen nada que ver con el partido que fundamos hace 12 años", ha señalado.

Así, ha afirmado que se da de baja en este momento al producirse el fin de legislatura y porque, hasta el momento y según ha indicado, ha estado defendido los compromisos que adquirió Foro en su programa electoral de 2019 "antes de este giro copernicano ideológico".

Oblanca ha explicado que hace dos años que no habla con la dirección y desde hace año medio no participaba en ningún acto de Foro. "En todo este tiempo, más allá de que no participe en las reuniones, he seguido manteniendo mis obligaciones con Foro", ha afirmado, para indicar que es este partido "el que ha cambiado, no Isidro Martínez-Oblanca".

ACUERDOS CON VOX EN GIJÓN

Por otro lado, preguntado por el resultado de Foro Asturias en Gijón, donde Carmen Moriyón podría conseguir la alcaldía si llega a un acuerdo con el PP y con Vox, Oblanca se ha congratulado de que esos resultados puedan suponer la salida del PSOE de la alcaldía.

Sobre esos posibles pactos --que supondrían un gobierno apoyado por la formación de Santiago Abascal--, Oblanca ve una "lectura facilísima" al ser Vox "decisivo". "Espero que sea así y no tengo la menor duda que se va a conseguir", ha indicado, para destacar que Vox "es un partido constitucional, democrático, que quiere la libertad, que ama la vida", por lo que "cualquier tipo de descalificación hacia Vox o hacia los partidos de derecha, es una infamia, pero particularmente a Vox".

Además, también ha destacado que Foro Asturias mantenga su representación en la Junta General con un diputado --el secretario general del partido, Adrián Pumares--, pero "la política no es solo conseguir unos resultados electorales, es también de defender los auténticos intereses de Asturias y de España".

Sobre su futuro en la política ha señalado que "no existe Plan B, lo que no quiere decir que no pueda existir". "Yo tengo una experiencia que la pongo a disposición de quien la quiera aprovechar", ha sentenciado.