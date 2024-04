El obrador Madreamiga crece en Madrid con su desembarco en el Only YOU Hotel Atocha

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El obrador Madreamiga prosigue con su expansión en Madrid tras aliarse con Only YOU Hotel Atocha para ofrecer sus propuestas gastronómicas, según informa en un comunicado.

En concreto, el obrador contará con un espacio en el 'lobby' del hotel donde ofrecerá desde desayunos a meriendas tardías en su formato 'Breakery'.

Además, en línea con la esencia de Only YOU de generar experiencias en el hotel, está previsto que se realicen talleres abiertos al público dirigidos por Ichi Aragón y Begoña San Pedro, cofundadoras de Madreamiga.

Con esta apertura Madreamiga sigue creciendo en la capital madrileña, donde ya cuenta con seis tiendas físicas, así como su tienda 'online' que ofrece envíos a toda España y también presente en las plataformas de delivery Glovo y UberEats en Madrid.

Además, el obrador funciona como proveedor de múltiples restaurantes y grupos hosteleros de referencia en la capital, como son New York Burger, Legends: The Home of Football, Honest Green, East Crema, Burnout, Casa Neutrale, Crupo Azotea y Zielou.