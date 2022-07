La octava jornada de huelga de Ryanair se salda con una cancelación y 178 vuelos con retraso

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La huelga de los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) españoles de Ryanair ha dejado hasta las 19.00 horas de este jueves una cancelación y 178 retrasos en las operaciones, según han informado los sindicatos.

Desde USO-Ryanair han denunciado que uno de los motivos por los que está teniendo escasa incidencia la huelga de tripulantes en estas cuatro últimas jornadas es que la mayor parte de los vuelos están siendo operados por tripulaciones de fuera.

La única cancelación de la octava jornada de huelga se ha producido en un vuelo que se dirigía desde Londres hasta Valencia, con horario de salida a las 18.30 horas.

En lo que se refiere a los retrasos, el aeropuerto más afectado es el de Palma, con 24 demoras en salidas y 24 en llegadas. Le siguen el de El Prat, con 15 demoras en salidas y 18 en llegadas, el de Madrid, con ocho retrasos en salidas y diez en llegadas, y el de Ibiza, con diez en salidas y cinco en llegadas. Todos los aeropuertos en los que tiene base la aerolínea han sufrido algún retraso.

Además, el sindicado ha explicado que las tripulaciones españolas están de guardia en los aeropuertos o en sus casas y Ryanair está sacando tripulaciones enteras portuguesas o italianas para que operen los vuelos, asegurándose así que "no se cancelen, porque dichas tripulaciones, al no ser españolas, no pueden hacer huelga, y los vuelos salen con total normalidad".

"Se trata de una nueva práctica casi generalizada que está llevando a cabo Ryanair en las bases españolas, sobre todo en El Prat y Málaga, donde la plantilla estaba secundando de forma casi total la huelga", ha añadido.