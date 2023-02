Un octogenario de Lugo niega conocer a las dos menores a las que supuestamente agredió sexualmente

LUGO, 23 (EUROPA PRESS)

Un octogenario de Lugo, vecino del barrio de Montirón, ha negado este jueves conocer a las dos menores a las que supuestamente habría agredido sexualmente.

El hombre, R.A.S. de 81 años, ha asegurado, en el juicio que ha arrancado en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo, no conocer a estas menores. "No las conozco de nada. No hablé nunca con ellas", ha indicado ante los magistrados.

La fiscalía pide 19 años de prisión, 15 por una agresión sexual continuada a una de las menores y cuatro años por abusos sexuales a otra menor. Los hechos se habrían producido entre los años 2015 y 2018.

Durante la vista, el varón también ha negado haber ido al parque, cercano a su domicilio, donde habría captado a las niñas para luego trasladarlas a su vivienda. "Nunca subí menores a la casa", ha añadido.

"Yo no conozco nada de eso", ha indicado en relación a la denuncia presentada contra él. También ha exclamado que "todo es mentira", reiterando en todo momento que no conocía a las dos supuestas víctimas.

Antes de entrar en sala, el abogado del octogenario, Luís Trigo, ha justificado que iba a pedir la libre absolución del hombre porque "siempre ha mantenido que no hubo ningún tipo de actividad impropia de cara a las niñas".

En el juicio está previsto que declaren las dos víctimas a puerta cerrada. La Fiscalía mantiene que una de las menores sufre un "trastorno con problemas de autoestima".