OCU advierte de la "opacidad" de las compañías con las tarifas de luz indexadas y pide que intervenga la CNMC

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido este jueves de que la mayor parte de las compañías que ofrecen tarifas de luz indexadas, es decir, aquellas en las que el precio depende de la evolución del mercado mayorista, tienen un comportamiento opaco al informar a los clientes sobre el coste real de la energía y acerca del margen de comercialización que aplican.

La OCU ha llegado a esta conclusión tras analizar 20 tarifas eléctricas de este tipo que se ofertan en el mercado libre y ha subrayado que se han generalizado "en gran parte de las comercializadoras" debido a que, ante la crisis energética, "han retirado o dejado en segundo plano tarifas con precio fijo".

En este contexto, la OCU solicita la intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dado que considera que "la opacidad de la que hacen gala buena parte de las compañías" contraviene la exigencia de la normativa, que demanda información transparente, comparable y actualizada sobre los precios de las ofertas disponibles en cada momento.

La organización ha destacado que de las tarifas indexadas analizadas, tan solo las de cuatro compañías detallan en la web la fórmula exacta para definir su coste de la energía, mientras que en otras cinco se puede conseguir buscando entre la letra pequeña de las condiciones generales de contratación.

"En las 11 restantes es sencillamente imposible saber a qué están llamando energía a precio de coste. Y tampoco es habitual que ofrezcan información comparable sobre el precio histórico real que han aplicado en el pasado con esta tarifa", asevera la OCU.

En cuanto al margen de comercialización, advierte de que la mitad de las tarifas "oculta un cargo en la potencia contratada", el cual se agrega al que ya se cobra a través de un importe mensual o al recargo en el precio del kilovatio por hora (KWh).

La OCU hace hincapié en que existen "grandes diferencias" en función de la compañía por este concepto: según las estimaciones de la organización, su coste oscilaría entre los 18 euros al año para los usuarios con tarifa regulada PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor) y los 138 euros de alguna tarifa libre para un hogar con 4,6 kW contratados y 3.500 kWh de consumo anual.

"Son pocas las tarifas indexadas que detallan si aplican o no precios indexados al mercado mayorista hora a hora (...) o bien optan por aplicar un precio medio mensual en cada tramo horario (...). Esta falta de información no ayuda precisamente a saber si los hábitos de consumo en el hogar penalizan o no la factura", ha agregado la OCU.