OCU denuncia a Alquiler Seguro ante Consumo por cobrar a los inquilinos un servicio que tildan de "irregular"

Desde Alquiler Seguro niegan que se esté "obligando" a los inquilinos a pagar este servicio para acceder a arrendar una vivienda

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado a Alquiler Seguro ante la Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador dependiente del Ministerio de Consumo por considerar que el cobro que efectúa a los inquilinos, en concepto de 'servicio de integral al inquilino', es "irregular".

"Alquiler Seguro no solo cobra a los propietarios de inmuebles los gastos por la gestión inmobiliaria, sino que, además, mantiene el cobro a los arrendatarios, bajo un supuesto servicio integral al inquilino, que conlleva, en teoría, el cambio de titularidad de suministros, la gestión de las reparaciones de la casa o la intermediación con el propietario", han señalado desde OCU en un comunicado.

Así, han calificado de "totalmente irregular" no solo que ese cobro se corresponda "casualmente" con una mensualidad de renta, como se pagaba con anterioridad a la modificación normativa, sino que además sea un "servicio impuesto" a los consumidores interesados en alquilar un inmueble, de tal forma, que "sin la contratación de ese servicio, Alquiler Seguro no finaliza el arrendamiento con el citado interesado".

Desde OCU, recuerdan que con la modificación introducida en la Ley de Arrendamientos Urbanos por la Ley por el derecho a la vivienda en vigor desde el pasado mayo, se establece que los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato son a cargo del arrendador, eliminando así la posibilidad de que los inquilinos paguen una comisión a la agencia inmobiliaria por este servicio.

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, el presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, ha negado que este servicio le sea "impuesto" a los inquilinos para acceder a arrendar una vivienda y ha asegurado que Alquiler Seguro está operando "según la Ley".

"No obligamos a nadie a contratar el servicio integral al inquilino, intentamos convencerlos de que nos contraten, pero tal y como la ley nos deja. Damos la opción, pero no obligamos a nadie", ha recalcado Carroza, quién ha afirmado no tener constancia de la denuncia de OCU.

SE SUMA A OTRA DENUNCIA DE FACUA

Hace unos meses, Facua denuncio igualmente a la inmobiliaria Alquiler Seguro ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid y ante el Ministerio de Consumo por obligar a los arrendatarios a abonarles un mes de renta --más el 21% de IVA-- por prestarles un 'servicio de atención', pese a que estos no lo hayan solicitado.

Desde Alquiler Seguro ya anunciaron en ese momento que el servicio de atención al cliente que motivó dicha denuncia lo llevaba realizando desde hace tres años la empresa y que forma parte del modelo de negocio de la compañía.

"Nosotros no somos una agencia inmobiliaria al uso, cobramos un servicio de atención a la firma de contrato por el que damos un servicio durante todo el contrato, todo lo contrario de las agencias inmobiliarias, que cobran un servicio por intermediación inmobiliaria y una vez alquilan la vivienda, no intermedian en nada más", afirmó Carroza en su momento en declaraciones a Europa Press.

En esta línea, ha asegurado que presentaron a Facua este protocolo y que a la asociación no les pareció "ni bien ni mal". "Desconozco si seguirán con este proceso", ha señalado Carroza en relación a dicha denuncia y ha afirmado que no han recibido "ninguna" notificación al respecto.