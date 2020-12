La ocupación y condiciones de la nave incendiada de Badalona no estaban denunciadas al juzgado

Albiol envió una carta personal al juez decano de Badalona que no se consideró denuncia formal

Los Juzgados de Badalona (Barcelona) no recibieron ninguna denuncia por la ocupación de la nave industrial que se incendió en la ciudad la noche del miércoles, y los juzgados provinciales de lo Contencioso-Administrativo, competentes en materia de higiene y salubridad, tampoco han recibido ninguna petición del Ayuntamiento de Badalona para intervenir por razones de emergencia sanitaria u otras, ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Así, no existe ninguna denuncia por usurpación del edificio y ningún cuerpo policial ha dirigido a los juzgados de la ciudad ningún atestado alertando de hechos delictivos en el inmueble, por lo que los juzgados de lo Penal de Badalona no han incoado procedimiento penal, ni tampoco en el orden civil al no constar ninguna demanda, ha precisado el Alto tribunal catalán.

El TSJC ha confirmado que el juez decano de Badalona, Josep Maria Nogales, recibió el 19 de octubre una carta del alcalde, Xavier García Albiol, que era "extrajudicial, en ningún caso ninguna denuncia ni escrito formal que permitiera la acción judicial de acuerdo con las mínimas exigencias procesales" para habilitar la intervención de un juez.

Ante el aviso de la ocupación de un inmueble, el juez decano de Badalona "mantuvo los contactos necesarios con los cuerpos policiales para acreditar que efectivamente no se trataba de un supuesto de ocupación", y los dueños de la nave, quienes podrían haber denunciado la usurpación, no presentaron ninguna denuncia o demanda.

Los juzgados de Badalona no han sido requeridos para intervenir ante la inexistencia de demandas civiles, denuncias o atestados policiales, ha recalcado el TSJC.

En Badalona solo hay juzgados de Instrucción y de Primera Instancia, que no tienen competencias en materia de condiciones de higiene, salubridad o condiciones de vida, y el desalojo de un inmueble por estas razones corresponde al orden Contencioso-Administrativo, que asumen de forma provincial los juzgados de Barcelona.

Los juzgados de lo Contencioso de Barcelona no han recibido "ninguna petición de intervención en la nave por parte del Ayuntamiento de Badalona" por razones de emergencia sanitaria.

La investigación del incendio desatado en una nave industrial el miércoles y que ha causado tres víctimas mortales la dirige el Juzgado de Instrucción 2 de Badalona.