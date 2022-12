Odón Elorza cuestiona al ponente del TC que lleva el recurso del PP: "Confío mucho en él y por eso no le voté"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El diputado del PSOE por Guipúzcoa Odón Elorza, ha recordado este jueves que él se desmarcó de la directriz marcada por el PSOE y no apoyó con su voto la elección de Enrique Arnaldo como magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP, una discrepancia que le conllevó multa en el Grupo Socialista, y ahora ese magistrado es el ponente de recurso que los 'populares' han presentado para intentar paralizar la tramitación parlamentario de la reforma que busca desbloquear la renovación del Alto Tribunal.

"Confío mucho en el ponente, señor Arnaldo, por eso no le voté", ha ironizado Elorza en los pasillos del Congreso al ser preguntado sobre la posibilidad de que el Alto Tribunal acabe frenando el debate de las enmiendas presentadas por PSOE y Unidas Podemos para facilitar la elección de los candidatos a magistrados del TC que corresponde al Gobierno, el ex ministro Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez.

Elorza, que ha sido crítico con la celeridad con la que se ha tramitado la ley para la supresión del delito de sedición y, especialmente la reforma del de malversación, no ha querido extenderse sobre la situación planteada a raíz del recurso que el PP ha presentado ante el TC.

En este sentido, se ha limitado a señalar que, pase lo que pase "pierde la democracia" y ha aprovechado para recordar su decisión de no apoyar el nombramiento de Arnaldo que el Gobierno había pactado con el PP.