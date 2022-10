Las Oficinas Acelera Pyme asesoran a más de 17.000 empresas en su primer año

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Más de 17.000 compañías han acudido a asesorarse a las oficinas Acelera Pyme, creadas para guiar a las pequeñas y medianas empresas en su proceso de digitalización y petición del Kit Digital, que cumplen un año de existencia.

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, ha asegurado durante el 'I Encuentro Nacional de Oficinas Acelera Pyme', celebrado este jueves en Madrid, que estas cifras destacan el papel de las sedes físicas como "primer punto de entrada de apoyo a las empresas" y ha considerado que son "imprescindibles".

"Son fundamentales para hacerles entender que no hay por qué temer, que el cambio digital no solo les incumbe y les beneficia, si no que deben ser sus protagonistas", ha señalado Artigas, que ha clausurado el evento.

Desde su puesta en marcha en 2021, se han abierto 143 Oficinas Acelera Pyme, 58 de ellas adscritas a la red de Cámara de Comercio y Cámara de España, con la cofinanciación de fondos Feder, gracias a un convenio con Red.es, tal y como ha explicado la Cámara de España en un comunicado sobre la jornada.

Otras 27 oficinas están gestionadas por diferentes asociaciones empresariales y profesionales, y, más recientemente, Red.es ha aprobado la puesta en marcha de 58 nuevas OAP rurales en municipios con poblaciones inferiores a 20.000 habitantes, para facilitar la adopción en entornos rurales, de tecnologías digitales por parte de sus pymes, autónomos y emprendedores.

El director general de Red.es, Alberto Martínez Lacambra, ha destacado que el programa nace con una "clara vocación de ser un ecosistema de referencia de la transformación digital de las pymes, a través del asesoramiento y la formación".

Por su parte, el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha destacado la importancia de acompañar a las pymes en una transformación "fundamental" que puede llegar a la reinvención de la misma.

La oficina abierta en Soria y gestionada por la Cámara de Comercio de Soria ha recibido el premio a la Mejor Oficina Acelera pyme. Su presidente, Alberto Santamaría, ha destacado que el tejido económico de Soria está compuesto mayoritariamente por pymes y que estas han demostrado querer "sumarse al carro digital".

KIT DIGITAL

El Kit Digital arrancó el pasado verano con una convocatoria para empresas de entre 10 y 49 empleados, que ha sido seguida en septiembre por entra para compañías de entre tres y nueve empleados, para la que se han recibido más de 33.400 solicitudes.

El pasado miércoles, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una nueva convocatoria destinada a autónomos y microempresas con entre uno y tres empleados que otorgará bonos de hasta 2.000 euros y comenzará el próximo miércoles 20 de octubre.

Esta convocatoria, al igual que las anteriores, está dotada con 500 millones de euros, si bien el programa en su totalidad tiene consignados 3.067 millones de euros de fondos europeos.