Las oficinas de Banca March son las mejor valoradas de la banca española, según Stiga

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Banca March cuenta con las oficinas mejor valoradas de la banca española, según se desprende del último informe 'Benchmarking de satisfacción de clientes en el sector financiero en 2021' de la consultora independiente Stiga.

Banca March es la entidad mejor valorada en los cuatro aspectos evaluados en el estudio en cuanto a la oficina (trato, privacidad y discreción, profesionalidad y tiempo de espera). También es el banco con mejor valoración en solidez y solvencia, cajeros automáticos y personalización del servicio del sector bancario español.

La entidad se encuentra entre las mejores en cuanto a satisfacción global, 'Net Promoter Score' (NPS), satisfacción con el gestor, transparencia, confianza, modernidad y compromiso social.

Banca March ha destacado que los resultados del informe de Stiga ponen de relieve la evolución de las oficinas de Banca March (centros de negocio enfocados al asesoramiento multicanal), el servicio sin esperas, la atención personalizada que sus clientes reciben, la calidad técnica de sus gestores y la amplia oferta tecnológica omnicanal que pone a disposición de sus clientes, que deciden el tipo y el nivel de atención que precisan en cada momento (personal, telefónica, a través de web, app o cajero automático).

"El objetivo de Banca March es convertirse en la entidad líder en tecnología de asesoramiento para facilitar la vida de sus clientes, siempre de la mano de los gestores mejor preparados de la banca española", ha afirmado la entidad en un comunicado.

Banca March ha recibido diversos reconocimientos internacionales en materia de Recursos Humanos, lo que atribuye a haber creado "la mejor escuela de gestores de banca privada y asesoramiento a empresas del sector en España", al invertir en la formación de la plantilla más del doble que el resto del sector.

Según asegura el banco, sus profesionales, que están "entre los más valorados de la banca española", cuentan con una formación continua y especializada y una filosofía basada en el largo plazo y en actuar en el mejor interés del cliente.

Así, la entidad ha sido reconocida recientemente por cuarto año consecutivo con la certificación Top Employer y por tercer año con la que otorga la consultora independiente Great Place to Work. Asimismo, en 2021 Banca March fue una de las 10 mejores empresas para trabajar en España y el único banco español entre las mejores empresas para trabajar en Europa, según el ranking Best Workplaces 2021 de Great Place To Work.