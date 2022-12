OK Mobility prevé cerrar el ejercicio 2022 con más de 90 millones de euros de Ebitda

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

OK Mobility prevé cerrar el ejercicio 2022 con un resultado bruto de explotación (Ebitda) superior a 90 millones de euros y un resultado de explotación (Ebit) de aproxidamente 70 millones de euros, una cifra que supondría un incremento del 56% respecto al ejercicio de 2021.

Además, según los datos presentados este jueves en el 'III OK Strategic & Financial Day' por el consejero delegado de la compañía, Othman Ktiri, OK Mobility espera cerrar el año con un ratio de deuda financiera sobre el Ebitda inferior a 1,8, lo que supone una mejora con respecto a la cifra de 2021, que fue de 1,9.

"Una vez más, durante el ejercicio de 2022 se pone de manifiesto la solidez financiera del grupo, cuyo endeudamiento supone únicamente un 65% del valor neto contable de los vehículos", ha resaltado Ktiri.

Asimismo, el consejero delegado ha adelantado que nuevos países se sumarán próximamente a la lista de destinos en los que OK ya está presente. En la actualidad, OK Mobility está presente ya en 11 países, 10 de Europa y Estados Unidos, siendo una de las compañías de mayor proyección a nivel internacional dentro del sector de la movilidad.

Al respecto, Ktiri ha asegurado que, dado que la marca está teniendo una gran acogida en los nuevos destinos, se han marcado como objetivo seguir incrementando la cuota de mercado y la penetración en los países en los que ya tiene presencia".