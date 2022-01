Olga Moreno aclara por fin por qué "no está en su pensamiento" divorciarse de Antonio David Flores

Marisa Martín Blázquez explica por qué la expareja no piensa formalizar por el momento su separación

MADRID, 28 (CHANCE)

Mucho se ha hablado de qué pasará con el matrimonio de Antonio David Flores y Olga Moreno desde que se hizo pública, a golpe de 'pillada' en la portada de una revista, la relación que el excolaborador mantiene con Marta Riesco.

En un primer momento se dijo que la expareja - que anunció su ruptura el pasado mes de octubre - formalizaría su divorcio en las próximas semanas y que su abogado ya estaba trabajando en el borrador del documento. Se apuntó incluso a que el contencioso sería de mutuo acuerdo, que no habría ningún tipo de problema entre Antonio David y Olga, y que la custodia de la hija que tienen en común, Lola, sería para la sevillana. Además, también se aseguró que David Flores, de 23 años, se quedaría con su hermana y con la ganadora de 'Supervivientes', con quien tiene una relación muy especial, y su padre podría verles con total flexibilidad siempre que fuese a Málaga, donde se encuentra el domicilio conyugal.

Días después Olga rompía su silencio y, en conversación con la periodista Marisa Martín Blázquez y después de consensuarlo con su exmarido, desmentía la noticia y revelaba que no iban a divorciarse ni a formalizar su separación.

Unas declaraciones que desataban de nuevo todos los rumores respecto a una futura e hipotética reconciliación entre Antonio David y Olga, a la que se veía completamente abatida con Rocío Flores en Málaga, incapaz de contener las lágrimas mientras ambas compartían confidencias dentro de un coche.

Además, también se apuntaba a que podría tratarse todo de una estrategia legal, ya que de seguir casados la sevillana no se vería obligada a declarar en contra de su marido en el juicio que le enfrentará próximanente a Rocío Carrasco y por el que Antonio David será juzgado por los presuntos delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible.

Consciente de la expectación que se ha creado con su exclusiva, Marisa Martín Blázquez ha aclarado este viernes en 'El programa de Ana Rosa' las declaraciones de Olga, matizando que "no es que ella no quiera divorciarse, sino que de momento no hay planteamiento de divorcio".

Tal y como ha explicado la colaboradora, la ganadora de 'Supervivientes' le aseguró que no era cierto que estuviesen preparando los papeles para formalizar su situación y le confesó que "en este momento no estaba en su pensamiento ni en el de Antonio David hacer los papeles de la separación".

Respecto a dónde vive el padre de Rocío Flores, la periodista ha apuntado que Olga ha aclarado que continúa viviendo en el domicilio familiar y no va a haber acuerdo para las visitas de la menor ni se ha hablado de que David se quedase con ella porque "todo está como estaba".

Eso sí, como ha dejado claro Olga, "cada uno puede hacer su vida como quiera porque ya no son pareja" aunque, insiste, "no está previsto que se divorcien ni firmar un documento previo ni nada por el estilo".