Olga Moreno, bienvenida a 2022 muy bien rodeada pero sin rastro de Antonio David Flores

MADRID, 3 (CHANCE)

Novedades en la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno. Y es que si los rumores acerca de una reconciliación en la pareja han sido cada vez más insistentes en los últimos tiempos, parece que las navidades han acabado (por el momento) con las informaciones que apuntaban a una segunda oportunidad en su matrimonio.

A pesar de que Rocío Flores evitó en su última aparición en 'El programa de Ana Rosa' si su padre y Olga habían pasado la Nochebuena y la Navidad juntos, poco después conocíamos que no, que mientras el excolaborador lo hacía acompañado por su familia, la ganadora de 'Supervivientes' celebraba las fechas más especiales del año con una íntima amiga, su hija Lola y David Flores, al que quiere como si fuese su propio hijo.

Una situación similar a la de Nochevieja y Año Nuevo, en los que Olga y Antonio David no han estado juntos. Tan rota está la relación que ni siquiera despidieron juntos este 2021 tan duro para ambos como revelaba el periodista Antonio Rossi, desterrando con esta distancia física durante todas las navidades una posible reconciliación.

Ajena a las informaciones que apuntan a que ya no hay marcha atrás en su separación de Antonio David y así lo han escenificado durante los últimos días, Olga ha dado la bienvenida a 2022 acompañada por sus mejores amigas, sus grandes apoyos en estos momentos.

Muy seria y firme en su postura de no hablar de su vida privada - todavía no se ha pronunciado sobre su ruptura con su pareja en las últimas dos décadas - la empresaria ha evitado confirmar qué hay de cierto en las informaciones que aseguran que no ha estado con Antonio David ni en Nochebuena, ni en Navidad, ni en Nochevieja. "Esto parece de tebeo" respondía una de sus amigas por ella, asegurando que la vida consiste en "ser feliz" cuando le hemos preguntado si hay o no reconciliación con el exguardia civil. Las primeras imágenes de Olga en este 2022, ¡en el siguiente vídeo!