Olga Moreno, cabizbaja, guarda silencio sobre la demanda de Rocío Carrasco por revelación de secretos

MADRID, 14 (CHANCE)

Rocío Carrasco vuelve a la carga y, recién empezado 2021, ha puesto una nueva demanda a Olga Moreno. Se trata de la quinta querella que interpone a la mujer de Antonio David Flores pero, a diferencia de las cuatro anteriores, que eran por supuestos delitos de Intromisión al Honor y Vulneración de la Intimidad, en esta ocasión se verán las caras en los tribunales por Revelación de Secretos. La sevillana abrió una carta de la Comunidad de Madrid a nombre de su marido y en la que la Delegación de Hacienda informaba al colaborador que no pagase ninguna cantidad a su exmujer porque ésta tenía una deuda de más de un millón de euros por impago del Impuesto de Sucesiones tras la muerte de Rocío Jurado.

Olga puso esa carta en conocimiento de sus abogados y ahora Rociíto se estaría tomando su revancha y habría presentado sendas demandas contra Belén Esteban y contra la propia Olga por un supuesto delito de revelación de secretos.

Acostumbrada ya a su interminable guerra judicial contra Rocío Carrasco, la mujer de Antonio David se muestra tranquila aunque no puede ocultar su preocupación y, cabibzbaja, prefiere no hacer declaraciones sobre esta asombrosa noticia. Muy discreta, y quizás por consejo de sus abogados, Olga señala que "no voy a decir nada, de verdad te lo digo. No voy a comentar nada".