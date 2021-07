Olga Moreno se corta el pelo en 'Supervivientes 2021'

MADRID, 1 (CHANCE)

Este jueves ha llegado a la isla de 'Supervivientes 2021' una de las pruebas que más les gusta a los espectadores y es que cada año disfrutamos más viendo a los concursantes someterse a retos muy duros por parte de la organización. Sí María Jesús Ruiz y Ana María Aldón quedaron espectacular con el corte del pelo al uno, Olga Moreno no ha querido pasar por el aro.

La mujer de Antonio David lo ha dicho por activa y por pasiva: "No, no, el pelo no, 45 años me ha costado tenerlo tan largo, no, ni de coña" y lo cierto es que lo ha llevado hasta el final porque le daban la opción de tener un banquete de comida y se ha negado a cortarse el pelo.

Algo que nos ha llamado mucho la atención porque recordemos que al final muchas han sido las concursantes de la historia de 'Supervivientes' que han accedido a poner fin a su melena por conseguir un alimento que llevarse a la boca. Isabel Pantoja de hecho se cortó unos centímetros, quién nos iba a decir a nosotros que la tonadillera se cortase la coleta en Honduras con lo que le gusta a ella lucir peinado sobre los escenarios.

María Jesús Ruiz se rapó al uno y consiguió lo que tanto quería, al igual que Ana María Aldón, que se cortaba su melena el año pasado en el concurso y quedaba guapísima. De hecho, la colaboradora de televisión ahora mantiene el corte de pelo... pero parece que Olga Moreno no esta por la labor y ha decidido que no hay nada que pueda hacer que se corte el pelo.

El caso es que la concursante ha intentado por activa y por pasiva que el programa le dijera otra prueba que desarrollar, pero lo cierto es que se ha quedado con las ganas. Tanto ella, como la organización, porque esperaban que finalmente accediera y no lo ha hecho.

Finalmente... Olga Moreno ha accedido a la prueba del programa y se ha cortado el pelo por encima de los hombros, muy a su pesar y también con la negativa de su hermana, Rosa, que le ha dicho que se le ha ido la cabeza... pero es que la concursante aseguraba tener mucha hambre y no ha podido aguantar pasar ese banquete.