Olga Moreno se derrumba y le suplica las disculpas a Melyssa Pinto

MADRID, 8 (CHANCE)

Olga Moreno está pasando sus horas más bajas en el concurso tras haber robado comida a sus compañeros y haber tenido que reconocerlo ante ellos y ante las cámaras del programa. Una actitud que ha sido muy criticada en todos los espacios de la cadena y que ha tenido que afrontar entre lágrimas y arrepentimiento.

Melyssa comenzaba hablando en la palapa cómo se sentía tras haber descubierto el robo de su amiga Olga: "La verdad es que me dolió, pero no me sorprendió tanto, fue un shock, pero he convivido 24 horas con ella y he notado su ansiedad por la comida. Ella me explicó que tenía nervios por ver que ella se terminase el bote de cacao antes que yo y que por eso lo hizo. No la quiero machacar, siento que quizás, si yo no hubiese dicho que sabía que me habían quitado crema de cacao, no me lo hubiese contado".

La expareja de Tom Brusse terminaba su reflexión asegurando que lo que más le había dolido es que ese bote crema lo había conseguido cortándose el pelo tanto ella como su madre: "Necesito mi espacio, no solamente es la crema y Olga la que me lo ha hecho, es que esa crema significa que yo me cortase el pelo y que mi madre también lo hiciera. La sigo queriendo y es una persona importante para mí, no quiero que se sienta la peor persona del mundo, pero a mí me duele y no puedo evitarlo".

Olga Moreno por su parte aseguraba que lo único que podía hacer era seguir pidiendo perdón porque se sentía sucia tras el robo: "Lo he hecho mal, me siento sucia, no soy así, este programa te lleva a unos extremos que no son normales, que no lo he vivido en mi vida. Solamente puedo presumir de las amigas que tengo, nunca he fallado a nadie, le vuelvo a pedir perdón a Melyssa. Espero que algún día pueda perdonarme. Pido perdón a todo el mundo, no quiero fustigarme más".

Melyssa Pinto se ha visto halagada con unas palabras que le ha dedicado Jorge Javier Vázquez con las que le ha asegurado que es una persona con mucha inteligencia bestial. Además, el presentador le ha desvelado que su madre está perfectamente y que ya había perdonado a Olga por el robo de la crema de chocolate.