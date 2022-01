Olga Moreno, destrozada por la relación de Antonio David con Marta Riesco, toma una decisión radical

MADRID, 12 (CHANCE)

La confirmación de la relación que Antonio David Flores mantiene con Marta Riesco y la noticia publicada en exclusiva por la revista Lecturas de que su relación está tan consolidada que incluso conviven en el piso que la reportera tiene en el norte de Madrid, ha supuesto un mazazo para Olga Moreno.

Y es que a pesar de que la separación de la pareja era un hecho y en los últimos tiempos su distanciamiento se ha hecho más que evidente - ya que han pasado gran parte de las navidades por separado - la ganadora de 'Supervivientes' no sabría supuestamente nada de la historia de amor de su marido y la periodista, como ha desvelado Alexia Rivas en 'Ya es mediodía'.

Según ha contado la colaboradora - después de hablar con fuentes familiares de la sevillana - Olga está "fatal, muy fastidiada" ya que "Antonio David le ha estado negando hasta hoy" su relación con Marta Riesco y ella "sigue enamorada" de su exmarido. "Ella estaba con la mosca detrás de la oreja y hacía indagaciones por detrás" pero "él se lo negaba" y ha sido hoy cuando él lo ha reconocido.

Muy preocupadas por ella, las hermanas de Olga se estarían planteando incluso llevársela a Sevilla con su familia para apartarla de todo, e incluso estarían pensando en buscar ayuda profesional, ya que lo está pasando muy mal tras la confirmación de la relación de Antonio David y Marta Riesco.

Por otra parte, la familia de Olga estaría "muy decepcionada" con el ex de Rocío Carrasco, ya que tanto sus padres como sus hermanas siempre se han portado muy bien con él y sin embargo él no ha tenido ni el detalle de felicitarles las fiestas. No les ha mandado ni un mensaje en Navidad y creen que está siendo un "desagradecido".

Además, y para nuestra absoluta sorpresa, Alexia ha asegurado que Olga y el exguardia civil durmieron juntos, en la misma cama, el día de Nochevieja, y estuvieron muy bien, por lo que la sevillana no se imaginaba ni remotamente que su exmarido ya conviviese con la reportera en Madrid.

Al margen de estas informaciones y si ocultar su abatimiento tras las imágenes de Antonio David saliendo de la casa en la que convive con Riesco, Olga ha tomado una decisión que, aunque a priori no tiene nada que ver, ha coincidido con la portada de la confirmación de la nueva relación del padre de su hija Lola. Y es que después de abrir la tienda de ropa que regenta en Málaga con normalidad y de permanecer un rato en su interior, la ganadora de 'Supervivientes' ha echado el cierre y ha colgado un cartel para informar a sus clientes de que su negocio estará cerrado "por enfermedad" hasta el próximo 17 de enero.