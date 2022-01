Olga Moreno empieza 2022 en Sevilla, lejos de Antonio David Flores y refugiada en su familia

MADRID, 5 (CHANCE)

A pesar de que su reconciliación parece cada vez más lejana y su separación podría no tener vuelta de hoja, Olga Moreno y Antonio David Flores continúan siendo una familia, como aseguró el excolaborador cuando confirmó su ruptura matrimonial el pasado mes de octubre. Por eso, y pese a que muchos afirmaban que no se habrían visto estas navidades, Rocío Flores ha sido la encargada de confirmar que su padre y la sevillana cenaron juntos en Nochevieja y, como manda la tradición, se dieron un abrazo después de las uvas para celebrar la llegada del nuevo año.

"La gente se separa pero no tiene por qué llevarse mal y ojalá sigan llevándose bien como hasta ahora. Lo que me importa es que los dos sean felices" apuntaba la hija de Rocío Carrasco en 'El programa de Ana Rosa', confesando que no sabe qué pasará en este 2022 ni cómo la expareja gestionará su separación, ya que por el momento continúan viviendo bajo el mismo techo.

Una pregunta a la que, como se ha convertido en costumbre desde que trascendió su ruptura con Antonio David, Olga no tiene respuesta, ya que en los primeros días del año su silencio continúa siendo tan sepulcral como a finales de 2021.

La ganadora de 'Supervivientes' se encuentra disfrutando de unos días en Sevilla con sus padres y sus hermanas, sus grandes apoyos en este delicado momento en el que toca tomar decisiones y los encargados de la sonrisa que ha lucido en sus primeras imágenes de 2022. ¿Formalizarán su separación? ¿Abandonará el exguardia civil el domicilio conyugal para instalarse definitivamente en Madrid? ¿Se quedará David Flores con ella? ¿Romperá su silencio y hablará por fin de los motivos por los que decidió romper su matrimonio con Antonio David después de más de dos décadas unidos contra viento y marea?

Por el momento Olga ni confirma ni desmiente y, refugiada en su familia, recupera la sonrisa e intenta olvidar los problemas en su Sevilla natal, donde pasará su primer día de Reyes sin el padre de su hija Lola. ¡Dale al play y no te pierdas su reacción a nuestras preguntas acerca de cómo afronta este 2022 lejos de Antonio David!