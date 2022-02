Olga Moreno, en la encrucijada. ¿Quién la está presionando para que se divorcie de Antonio David Flores?

MADRID, 1 (CHANCE)

No hay día que Olga Moreno y Antonio David Flores no se conviertan en noticia. Si hace unos días la ganadora de 'Supervivientes' confesaba que no estaba en sus planes formalizar su separación del padre de su hija Lola y aseguraba que las cosas iban a seguir como hasta ahora - aunque haciendo vidas por separado - ahora las cosas podrían cambiar, ya que acabamos de enterarnos de que la sevillana estaría recibiendo presiones para que se divorcie ya del ex guardia civil.

Tal y como han contado en 'El programa de Ana Rosa', el entorno más cercano de Olga - sus hermanas, sus padrs y sus mejores amigas - no opinan como ella respecto a la ausencia de prisa por formalizar con papeles su ruptura con Antonio David y la estarían "presionando" para que de un paso al frente y se divorcie del malagueño.

"Su círculo piensa que no le beneficia en nada, ni a Olga ni a la gente que está a su cargo - en referencia a su hija Lola, de 8 años - no formalizar la separación y están insistiéndole para que haya un divorcio de Antonio David, con quien están profundamente decepcionados y a quien quieren fuera de la vida de Olga ya", ha desvelado el periodista Antonio Rossi.

Y es que a pesar de que las hermanas y los padres de la sevillana siempre mostraron su apoyo incondicional al ex de Rocío Carrasco, las cosas han cambiado mucho a raíz de que se hiciese pública su relación con Marta Riesco y nadie quieren a Antonio David en la vida de Olga de ninguna de las maneras, por lo que ella se encuentra ahora en una complicada encrucijada: "Su familia no está conforme con cómo está sobrellevando la situación. Nadie entiende ni apoya su actitud en estos momentos y hay presión para que se divorcie".

Una formalización de la ruptura que, sin embargo, no implicaría que Olga se mudase a Sevilla ya que su vida está en Málaga. En el caso de haber divorcio, no se sabe si Antonio David abandonaría definitivamente el domicilio conyugal o si también lo dejaría la sevillana, alquilando cada uno su propio apartamento.