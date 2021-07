Olga Moreno es pillada robando comida a Alejandro Albalá

MADRID, 7 (CHANCE)

Olga Moreno ha sido pillada robando a uno de sus compañeros, una actitud que no esperábamos de la mujer de Antonio David porque siempre ha ido con la verdad por delante y además, se ha definido como una mujer leal. No nos podemos olvidar que no es la primera y tampoco será la última que ha cogido comida de compañeros (o de la organización).

La broma empezaba con una proposición de Olga Moreno a Lola en la que le decía que por qué no cogían las patatas de Alejandro Albalá, algo que escuchaba el propio concursante y la contestaba tajantemente: "No me lo tomo como tontería eh, que yo te cojo el bote de Nutella y me lo como entero".

Minutos más tarde, Olga se levantaba y decía que iba al baño para coger la bolsa de patatas de Alejandro y comérsela mientras sus compañeros dormían tranquilamente. Ante este hecho, Rocío Flores aseguraba que no había defensa alguna: "Yo soy leal y cuando lo hace bien, lo hace bien, yo eso no lo puedo justificar porque es injustificable, las cosas como son, ¿cómo lo voy a defender? No, no".

A pesar de las críticas en plató, Rocío ha querido intentar ayudar a la pareja de su padre y ha expuesto que: "Yo no lo justifico, pero también es verdad que no es la única que ha robado dentro de la isla, tampoco creo que haya que echar a Olga por eso porque ha hecho un concurso de diez".