Olga Moreno y los grandes titulares que ha dado en 'Supervivientes 2021'

Olga Moreno es una de las concursantes estrellas de esta edición de 'Supervivientes 2021' y ya en esta primera gala nos ha dejado titulares con las que muestra su postura acerca del documental de Rocío Carrasco y del testimonio que se está vertiendo en televisión sobre su marido.

Como deseo principal para cuando salga del concurso, Olga ha pedido: "Que mi familia sigamos unidos y felices igual que lo hemos sido hasta el día de hoy". Un deseo en el que no solamente está presenta la hija que tiene con Antonio David, si no también Rocío y David Flores.

Jorge le ha preguntado en directo cómo se encontraba y éstas han sido sus primeras palabras: "bien, mucho mejor, estoy tranquila la verdad, estoy en un momento súper raro, no me lo creo, pero bien". El presentador le ha mandado un mensaje: "quería decirte algo, quiero que sepas que Olga Moreno para mí es únicamente concursante de Supervivientes", a lo que Olga le ha respondido: "estoy contigo Jorge".

SU SALTO

Antes de saltar, Olga le ha mostrado a Jorge sus sentimientos: "pues mira Jorge, hoy no sé, tengo sentimientos encontrados, estoy muy bien, con muchas ganas, pero me cuesta mucho trabajo, pero sentimentalmente estoy bastante fuerte y muy bien. Me ha costado mis días, pero ahora mismo estoy renovada. Yo creía que no iba a ser capaz en no pensar en España, pero me centro simplemente en supervivencia y agradecida por todo"

Y sobre a quién le dedicaba su salto en helicóptero, ha asegurado que: "le dedico el salto a mis niños que les echo mucho de menos, a mi marido que si volviera a nacer, te juro que volvería a casarme con él y a la persona que más quiero en mi vida y que lucha cada día por sus hijos, mi madre"

EN SU PRESENTACIÓN EN VÍDEO

Olga ha asegurado que si hubiera sabido la emisión del documental de Rocío Carrasco no hubiese aceptado su participación en el concurso: "Si lo llego a saber no voy, no me gustan los conflictos, siempre la verdad por delante, me mata la injusticia, soy muy luchadora, me cuesta abrirme, pero cuando me abro, me abro en canal. Intentaré coger toda la fuerza posible y para adelante".